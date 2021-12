Descubre los que los astros tienen preparado para tu signo del zodiaco en el horóscopo de hoy 10 de diciembre. Aquí te enlistamos las predicciones de amor, dinero y trabajo para que estés preparado antes las noticias o hechos que podrían pasar este viernes de Luna Nueva.

Echa un vistazo antes de salir de casa sobre lo que la astrología te tiene preparado este viernes, sigue sus consejos y mejora tu propio destino. Deja que la Luna y Mercurio retrógrado guíe tu forma de relacionarte con los demás y la forma de alcanzar el éxito.

Recuerda también revisar tu horóscopo semanal y tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y en tu vida en general.

Horóscopo de Aries del viernes 10 de diciembre

Es momento de atreverte a cosas nuevas, los astros van a favorecer cada nuevo proyecto, por lo que es tu momento de brillar.

Horóscopo de Tauro del 10 de diciembre

Este fin de semana te sentirás decepcionado de algunos integrantes de tu familia, recuerda que a veces los amigos son más leales, así que brinda tu confianza a quién realmente la merezca.

Horóscopo de Géminis del 10 de diciembre

El trabajo te ha mantenido alejado de tu familia y pareja, aprovecha esta época para organizar un viaje o una reunión que te haga pasar momentos inolvidables a su lado. Podrías enfermar, un ligero resfriado o fiebre, no te asustes, solo será cuestión de visitar al médico para recuperarte en unos días.

Horóscopo de Cáncer del 10 de diciembre

Se te presentará la oportunidad de sacar ventaja sobre otras personas o situaciones, no te dejes llevar por la ambición; lo mejor será optar por ser sincero y lograr el éxito solo con tu esfuerzo y perseverancia.

Horóscopo de Leo del 10 de diciembre

Esta época te pone de buen humor, utiliza este ánimo para buscar a esos amigos de los cuales hace tiempo no sabes, acércate a tu familia y recupera viejos pasatiempos.

Horóscopo de Virgo del 10 de diciembre

No dejes de lado tu salud, antes de que termine el año recuerda asistir a un chequeo médico, podrías estar dejando pasar por alto algunos síntomas. Recuerda que la prevención podría ayudarte a evitar padecimientos.

Horóscopo de Libra del 10 de diciembre

Este fin de semana podrías reencontrarte con un antiguo amor, recuerda ese ciclo ya está cerrado, pasa de largo y valora a quien tienes a tu lado actualmente.

Horóscopo de Escorpion del 10 de diciembre

Necesitas renovarte, no se trata de cambiar drásticamente de look si no de hacer cambios que te devuelvan la confianza en ti mismo, para poder actuar con más seguridad.

Horóscopo de Sagitario del 10 de diciembre

Hoy recordarás cosas de tu pasado que te dañaron, te ayudará a agradecer las lecciones aprendidas y que te han llevado a estar en dónde estás con gran madurez.

Horóscopo de Capricornio del 10 de diciembre

Este viernes podrías discutir con algún compañero de trabajo, no te tomes las cosas personales, se trata solo de un malentendido laboral que podrá resolverse antes de que termine el día.

Horóscopo de Acuario del 10 de diciembre

No confíes en todas las personas que te rodean, hay comentarios que será mejor reservarte para evitarte conflictos en un futuro, en los que se puedan malinterpretar tus palabras.

Horóscopo de Piscis del 10 de diciembre

Hoy es el momento de cerrar un ciclo importante en tu vida, ya sea terminar una relación un trabajo o simplemente un mal hábito que te está afectando, tus decisiones por ahora parecen difíciles pero con el tiempo verás que fueron lo mejor.