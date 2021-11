Descubre los que los astros tienen preparado para tu signo del zodiaco en el horóscopo de hoy 23 de noviembre. Aquí te enlistamos las predicciones de amor, dinero y trabajo para que estés preparado antes las noticias o hechos que podrían pasar este martes de Luna Llena.

Echa un vistazo antes de salir de casa sobre lo que la astrología te tiene preparado este martes, sigue sus consejos y mejora tu propio destino. Deja que la Luna y Mercurio retrógrado guíe tu forma de relacionarte con los demás y la forma de alcanzar el éxito.

Recuerda también revisar tu horóscopo semanal y tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y en tu vida en general.

Horóscopo de Aries del martes 23 de noviembre

Te sorprenderá descubrir que una persona cercana a ti te admira y buscará recibir un consejo tuyo que le ayude a salir de una situación complicada.

Horóscopo de Tauro del 23 de noviembre

En estos momentos de incertidumbre será tu familia quien te brinde el apoyo que tanto necesitas. Busca tiempo de calidad para pasar momentos al lado de las personas que quieres.

Horóscopo de Géminis del 23 de noviembre

El trabajo ha hecho que dejes de lado las cosas que te apasionan, debes organizar tu tiempo para seguir con tus pasatiempos y vivir momentos especiales con tu pareja.

Horóscopo de Cáncer del 23 de noviembre

Nuevas oportunidades laborales llegan esta semana, no dudes en pedir un consejo de las personas que te quieren, te ayudarán a tomar la mejor decisión.

Horóscopo de Leo del 23 de noviembre

La luna te guiará para animarte a nuevos inicios, deja de esperar a que personas que se han alejado de tu vida regresen, es momento de dejar tomar las riendas de tu vida.

Horóscopo de Virgo del 23 de noviembre

Hay situaciones que tu corazón no ha superado y que desde entonces no has sido la misma persona, date un tiempo para sanar, para ordenar tus pensamientos y volver a retomar tu vida.

Horóscopo de Libra del 23 de noviembre

Haz oídos sordos a las personas que solo buscan afectarte con sus palabras, persiste en seguir trabajando por tus sueños y no dejes que nada te desanime.

Horóscopo de Escorpion del 23 de noviembre

Las buenas amistades te demostraran esta semana que están contigo incondicionalmente, es momento de darte cuenta que la sinceridad y la lealtad son dos valores difíciles de encontrar, por lo que debes valorar a quienes te los ofrecen.

Horóscopo de Sagitario del 23 de noviembre

Los tránsitos astrológicos te invitan a renovarte, a dejar atrás esos hábitos que te están afectando, nunca es tarde para volver a confiar en ti y luchar por lo que deseas.

Horóscopo de Capricornio del 23 de noviembre

Viajes, nuevos proyectos y más buenas noticias llegarán está semana, confía en que todos los cambios serán benéficos para ti.

Horóscopo de Acuario del 23 de noviembre

Esta semana tendrás que tomar decisiones importantes que podrían cambiar tu vida, no te precipites, evalúa todo lo que esto podría ocasionar y si realmente estás listo para lo que sucederá.

Horóscopo de Piscis del 23 de noviembre

Tendrás la oportunidad de recuperar algo que creías perdido, recibirás el apoyo de una persona inesperada. En el trabajo llegará una propuesta de ascenso o aumento de sueldo.