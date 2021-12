Descubre los que los astros tienen preparado para tu signo del zodiaco en el horóscopo de hoy 7 de diciembre. Aquí te enlistamos las predicciones de amor, dinero y trabajo para que estés preparado antes las noticias o hechos que podrían pasar este martes de Luna Nueva.

Echa un vistazo antes de salir de casa sobre lo que la astrología te tiene preparado este martes, sigue sus consejos y mejora tu propio destino. Deja que la Luna y Mercurio retrógrado guíe tu forma de relacionarte con los demás y la forma de alcanzar el éxito.

Recuerda también revisar tu horóscopo semanal y tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y en tu vida en general.

Horóscopo de Aries del martes 7 de diciembre

Necesitas renovarte, no se trata de cambiar drásticamente de look si no de hacer cambios que te devuelvan la confianza en ti mismo, para poder actuar con más seguridad.

Horóscopo de Tauro del 7 de diciembre

Hoy recordarás cosas de tu pasado que te dañaron, te ayudará a agradecer las lecciones aprendidas y que te han llevado a estar en dónde estás con gran madurez.

Horóscopo de Géminis del 7 de diciembre

Este martes podrías discutir con algún compañero de trabajo, no te tomes las cosas personales, se trata solo de un malentendido laboral que podrá resolverse antes de que termine el día.

Horóscopo de Cáncer del 7 de diciembre

No confíes en todas las personas que te rodean, hay comentarios que será mejor reservarte para evitarte conflictos en un futuro, en los que se puedan malinterpretar tus palabras.

Horóscopo de Leo del 7 de diciembre

Hoy es el momento de cerrar un ciclo importante en tu vida, ya sea terminar una relación un trabajo o simplemente un mal hábito que te está afectando, tus decisiones por ahora parecen difíciles pero con el tiempo verás que fueron lo mejor.

Horóscopo de Virgo del 7 de diciembre

No dejes de lado a tu pareja, debes demostrarle lo que sientes y buscar tiempo para pasar a su lado. El trabajo es importante pero no debe de consumir tu vida personal.

Horóscopo de Libra del 7 de diciembre

Este martes alguien podría hacerte una pregunta incómoda, no dudes en responder o simplemente guardar silencio si así lo sientes prudente. No dejes que otras personas afecten tu tranquilidad.

Horóscopo de Escorpion del 7 de diciembre

Busca un momento para divertirte y distraerte, la Luna te cargará está semana de buenas energías para que veas todo con optimismo y buen ánimo.

Horóscopo de Sagitario del 7 de diciembre

Es momento de dejar de tomarte todo tan en serio, a veces se vale reírse de la vida, todo se soluciona mejor con una sonrisa. ¡Relájate un poco!

Horóscopo de Capricornio del 7 de diciembre

Tu desorganización podría ocasionarte problemas, deja de postergar tareas o estarás metido en un gran asunto, una agenda podría ayudarte a ordenar tus prioridades.

Horóscopo de Acuario del 7 de diciembre

Hoy es día de echar un vistazo al pasado, pero no nos referimos a recordar a tu ex, si no de traer a tu memoria aquellas caricaturas que te gustaba ver, esos lugares a los que te gustaba visitar y esos pasatiempos que has dejado de lado, sin duda te dibujarán una sonrisa en el rostro.

Horóscopo de Piscis del 7 de diciembre

Ningún consejo es tonto, valora las plabras de tu familia y de tu pareja, solo estás intentando ayudarte y ser el apoyo que necesitas en momentos compicados.