Conoce tu horóscopo de hoy domingo 3 de abril de 2022. Te contamos qué tienen los astros en el destino, para ti en el amor, dinero y trabajo. Recuerda también revisar tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia. Descubre qué te tienen preparado los astros este día.

Tal vez hoy tu signo del zodiaco será uno de los consentidos por los astros y tendrás un día especial o si tal vez es mejor esperar para tomar decisiones importantes. Escucha que dice el universo sobre tu día.

La energía del cosmos permite que la astrología hable sobre tu destino de este jueves, sigue sus consejos y deja que la Luna te oriente para alcanzar el éxito.

Horóscopo hoy de Aries del 2 de abril de 2022

La perdida de una amistad femenina que ha sido un pilar en tu vida podría llevarte a un momento de desequilibrio, si está en tus manos evita esta separación y lucha por esta relación.

Horóscopo hoy de Tauro del 2 de abril de 2022

Es un buen momento para divertirte, no todo el tiempo debes estar pensando en producir, puedes tener algunos momentos de relajación. Pero por el otro lado perder el control en las celebraciones podría terminar en un gran problema.

Horóscopo hoy de Géminis del 2 de abril de 2022

La semana que entra podría tener para ti el cierre de un negocio muy importante y valdría la pena que intentes llegar al siguiente nivel con este proyecto, no temas soñar con cosas grandes.

Horóscopo hoy de Cáncer del 2 de abril de 2022

No le niegues el cariño a ese ser especial para ti, permite que se acerquen a ti y muy pronto verás que tus relaciones comienzan a fortalecerte. Tienes personas junto a ti que te quieren, pero las mantienes a distancia.

Horóscopo hoy de Leo del 2 de abril de 2022

Necesitas una guía que pueda darte luz sobre el camino que estás siguiendo; acércate a esa persona que admiras y escucha sus palabras porque te ayudarán en tus siguientes elecciones.

Horóscopo hoy de Virgo del 2 de abril de 2022

Tuviste un conflicto que no se ha resuelto y el orgullo es el culpable de esto. Cualquier error que se cometiera ya quedó en el pasado y las dos partes deben dar un paso para la reconciliación.

Horóscopo hoy de Libra del 2 de abril de 2022

Ten mucho cuidado con tus cosas y sobre todo con las pertenencias valiosas de otras personas porque estás por perder algo importante y eso causaría un gran conflicto en tu semana.

Horóscopo hoy de Escorpio del 2 de abril de 2022

La llegada de un nuevo ser, puede ser un bebé o una mascota, cambiará la forma en la que percibes la vida y esto te acercará a personas que se habían alejado de ti por diferentes circunstancias.

Horóscopo hoy de Sagitario del 2 de abril de 2022

Una pareja sentimental, tuya o de alguien cercano, no está en paz y esto causará tensiones dentro de la pareja así como con todos los que los rodean, no te metas en discusiones que no puedes ganar.

Horóscopo hoy de Capricornio del 2 de abril de 2022

Si en la parte laboral tienes socios o compañeros que puedan tomar decisiones sin ti debes de tener mucho cuidado porque esto podría hacer que pierdas el control sobre un proyecto importante.

Horóscopo hoy de Acuario del 2 de abril de 2022

Si crees que las personas que llegan a tu vida son para eliminar otras podrías estar equivocado, porque las nuevas amistades no pueden suplir las relaciones que ya tienes y debes de cuidar.

Horóscopo hoy de Piscis del 2 de abril de 2022

Todo lo que estás esperando está a punto de fluir pero no de la forma que deseas. Debes de estar preparado para las decepciones y estas deben enseñarte a valorar aquello que ya tienes.