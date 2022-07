Descubre si hoy tu signo del zodiaco será uno de los consentidos por los astros y tendrás un día especial o si es mejor esperar para tomar decisiones importantes o incluso quedarte en casa. Conoce qué tienen los astros deparado para ti en el amor, dinero y trabajo. Conoce tu horóscopo de hoy sábado 16 de julio de 2022

La energía del cosmos permite que la astrología hable sobre tu destino de este sábado, sigue sus consejos y deja que la Luna te oriente para alcanzar el éxito.

Recuerda también revisar tu horóscopo semanal y tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Aries del sábado 16 de julio de 2022

Define las prioridades de tus relaciones y dale su lugar a tu pareja para evitar problemas futuros. Una amistad podría poner en riesgo tu relación sentimental, tienes que saber elegir con quién prefieres compartir tu vida.

Horóscopo de Tauro del sábado 16 de julio de 2022

La cuestión financiera se perfila mejor para los siguientes días, pero no deberías confiarte. No permitas que el dinero se te escape de las manos, ten mucho cuidado de los lugares en donde lo depositas o quienes se lo confías.

Horóscopo de Géminis del sábado 16 de julio de 2022

Si no conoces muy bien a las personas que se están acercando a ti, se cuidadoso. Evita brindarle mucha confianza a personas que aún no se lo han ganado, guarda la distancia de quienes buscan algo de ti y no te han aportado nada.

Horóscopo de Cáncer del sábado 16 de julio de 2022

Recuerda que el estrés es un verdadero problema por lo que debes aprender a llevar las cosas con calma para evitar problemas de salud. Si no te sentiste bien en los días pasados, presta atención, pues tu salud y energía podrían mejorar, pero no por ello puedes descuidarla.

Horóscopo de Leo del sábado 16 de julio de 2022

Presta atención a quién te llama el día de hoy. Una persona mayor podría estar rondándote con intensiones peligrosas. Alguien cercano de un nivel jerárquico mayor en el trabajo o en la escuela podría intentar manipularte confiándose en tu buena voluntad.

Horóscopo de Virgo del sábado 16 de julio de 2022

No dejes pasar las cosas y presta atención a lo que está sucediendo a tu alrededor porque esto te permitirá descubrir algo que te ayude en el futuro. Nueva información está rodeándote y es muy importante que la aprendas.

Horóscopo de Libra del sábado 16 de julio de 2022

No malacostumbres a las personas cercanas a ti con tus sacrificios, aunque tus intensiones son buenas algunos seres podrían interpretar lo que tú das como una obligación y comenzar a molestarse si no lo reciben.

Horóscopo de Escorpio del sábado 16 de julio de 2022

Si estás buscando formar una familia, este es un buen momento para que lo lleves a cabo y si tienes proyectos en mente no dudes en empezarlos.

Horóscopo de Sagitario del sábado 16 de julio de 2022

Recuerda que no estás solo. Confía en quienes te rodean y permíteles cargar el peso de tus problemas contigo, verás que tan solo con hablarlo, las dificultades pueden dañarte menos.

Horóscopo de Capricornio del sábado 16 de julio de 2022

No los pases por alto, escucha a tu cuerpo y acude con un especialista. Tu salud necesita revisión, la energía que llega a ti es muy baja y eso ha hecho que tu espíritu lo recienta por lo que podrías empezar a notar cambios físicos importantes.

Horóscopo de Acuario del sábado 16 de julio de 2022

Permítete sentir, pero no te encasilles en un plano, si la relación no está destinada a ser, lo mejor es seguir adelante. Las decisiones de otros podrían afectarte, sobre todo en el ámbito amoroso, no permitas que esto te haga sentir vulnerable.

Horóscopo de Piscis del sábado 16 de julio de 2022

Recuerda que aunque los cambios puedan parecer extremistas, en muchas ocasiones ayudan a moverse hacia adelante. Una llamada podría cambiar el rumbo de tu vida, estás ansiando una noticia muy importante y esta llegará en el momento menos esperado.