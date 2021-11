Descubre qué te tienen preparado los astros este día. Conoce tu horóscopo de hoy sábado 20 de noviembre de 2021. Descubre qué tienen los astros en el destino para ti en el amor, dinero y trabajo.

La energía del cosmos permite que la astrología hable sobre tu destino de este sábado, sigue sus consejos y deja que la Luna te oriente para alcanzar el éxito. Recuerda también revisar tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Tal vez hoy tu signo del zodiaco será uno de los consentidos por los astros y tendrás un día especial o si tal vez es mejor esperar para tomar decisiones importantes. Escucha que dice el universo sobre tu día.

Horóscopo hoy de Aries del 20 de noviembre de 2021

El día de hoy no será un buen día para cerrar tratos, ya que podrías estar en desventaja. Sin embargo, es un buen momento para comenzar a planear nuevos negocios, elige bien a tus socios pues de esto dependerá el éxito.

Horóscopo hoy de Tauro del 20 de noviembre de 2021

En los últimos días, has descuidado tu energía, te has rodeado de personas o has estado en lugares que merman tu capacidad y creatividad y por esta razón podrías estar más cansado de lo normal.

Horóscopo hoy de Géminis del 20 de noviembre de 2021

El día de hoy las personas estarán diciéndote las verdades que necesitabas escuchar, probablemente recibas una buena noticia entre ellos. Celebra cada una de las bendiciones y aprecia estos momentos.

Horóscopo hoy de Cáncer del 20 de noviembre de 2021

Alguien se va a comunicar contigo y probablemente necesite de tu apoyo. No es necesario que sacrifiques algo por ayudar, pero sí deberás ser cuidadoso en tu elección de palabras y recuérdale que cuenta contigo.

Horóscopo hoy de Leo del 20 de noviembre de 2021

Un sueño de días anteriores está por cumplirse y tendrás buenos momentos gracias a ello. No dejes que las quejas te arruinen el humor, recuerda aceptar los errores que has cometido y no intentes escaparte de ellos.

Horóscopo hoy de Virgo del 20 de noviembre de 2021

Posiblemente, sea un día de retrasos y eso podría meterte en un dilema. Si tienes una cita importante o un viaje lo mejor es que salgas con mucha anticipación para evitar perder tu compromiso.

Horóscopo hoy de Libra del 20 de noviembre de 2021

No acudas a lugares en donde no eres bien recibido porque eso comenzará una cadena de situaciones que podrían lastimarte física o emocionalmente.

Horóscopo hoy de Escorpio del 20 de noviembre de 2021

Aquello que estás viviendo era necesario que ocurriera, recuerda que de todas las situaciones se obtiene algo y muy pronto recibirás una retribución por los momentos difíciles que has atravesado en los últimos días.

Horóscopo hoy de Sagitario del 20 de noviembre de 2021

Cerca de ti hay una persona que está consiente que algo malo está sucediendo y se ha quedado callada. Si eres tú quien está en esta situación intenta hacer lo correcto y ayuda a la persona vulnerable.

Horóscopo hoy de Capricornio del 20 de noviembre de 2021

Debes tener cuidado con los que te rodean porque podrías sufrir un robo o una pérdida. Presta atención y vigila las cosas importantes para ti.

Horóscopo hoy de Acuario del 20 de noviembre de 2021

Probablemente, estarás en una situación en la que un problema será resuelto gracias a tu ayuda. Recuerda que no es necesario que te encargues de los errores de otro, un simple consejo hace la diferencia.

Horóscopo hoy de Piscis del 20 de noviembre de 2021

El día de hoy podría llegar una recompensa económica que no habías esperado pero te ayudará con algunas deudas que vienes cargando. No dejes que se vayan en nimiedades y aprovecha este abono para disminuir tus problemas financieros.