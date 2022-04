Conoce tu horóscopo de hoy sábado 9 de abril de 2022, te contamos qué tienen los astros en el destino, para ti en el amor, dinero y trabajo. Si quieres empezar tu día con el pie derecho, conoce qué viene a ti en el futuro.

Tal vez hoy tu signo del zodiaco será uno de los consentidos por los astros y tendrás un día especial o si tal vez es mejor esperar para tomar decisiones importantes. Escucha que dice el universo sobre tu día.

La energía del cosmos permite que la astrología hable sobre tu destino de este jueves, sigue sus consejos y deja que la Luna te oriente para alcanzar el éxito.

Horóscopo hoy de Aries del 9 de abril de 2022

No te rindas de aquellas metas por las que has luchado durante mucho tiempo. Aunque en camino parezca complicado, muy pronto una buena noticia hará que todo valga la pena.

Horóscopo hoy de Tauro del 9 de abril de 2022

Perder no significa que tu trabajo no es importante, si en cuestiones laborales te has visto decepcionada o en problemas no debes permitir que eso te haga dudar de tus capacidades y habilidades.

Horóscopo hoy de Géminis del 9 de abril de 2022

Presta mucha atención a cómo te alimentas porque tu salud podría verse afectada por malas decisiones. Recuerda que lo que comes se reflejará en tu cuerpo, por lo que debes comenzar a cuidarte.

Horóscopo hoy de Cáncer del 9 de abril de 2022

Todos tienen dificultades que enfrentar, eso no significa que debas minimizar las tuyas. Si estás pasando por un momento complicado, no temas hablar con las personas que confías y quieres en busca de apoyo.

Horóscopo hoy de Leo del 9 de abril de 2022

En la cuestión sentimental estarás atravesando un periodo complicado que te hará dudar de las decisiones que tomaste, recuerda que conocer tus emociones te permitirá seguir el camino correcto.

Horóscopo hoy de Virgo del 9 de abril de 2022

Algunas fallas en tu trabajo pondrán a prueba a tu equipo, confía en las personas con quien trabajas día a día para poder salir adelante de las dificultades y delega parte de los deberes para no presionarte de más.

Horóscopo hoy de Libra del 9 de abril de 2022

Una situación peligrosa te hará darte cuenta que has mantenido lejos a personas que te necesitan. No dejes que el orgullo siga separándote de aquellos a quienes amas.

Horóscopo hoy de Escorpio del 9 de abril de 2022

Una noticia impactante cambiará la forma en la que ves a tu comunidad, esto no tiene por qué ser malo. Los cambios te llevarán a mejorar en diferentes aspectos de tu vida y conocer a nuevas personas.

Horóscopo hoy de Sagitario del 9 de abril de 2022

Tus ilusiones se verán aumentadas por la llegada de una nueva persona en tu vida, tal vez esto podría tornarse en una relación duradera, pero debes asegurarte de que su corazón esté disponible.

Horóscopo hoy de Capricornio del 9 de abril de 2022

Descubrirás que alguien a quien apreciabas ha mentido o te ha engañado de alguna manera y esta traición te dejará desconfiando de otros. No hagas que alguien más pague los platos rotos.

Horóscopo hoy de Acuario del 9 de abril de 2022

Una amenaza podría ponerte en una situación incómoda, debes de aceptar tus errores y asumir las consecuencias, o el problema podría comenzar a empeorar y terminar en algo peor.

Horóscopo hoy de Piscis del 9 de abril de 2022

La música será una gran compañía en los momentos de dolor y te acercará a alguien que podrá ayudarte a sobrepasarlos. No dejes que los momentos tristes borren la posibilidad de la felicidad.