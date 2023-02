Si tienes hijos en la escuela y no te avisaron si habrá o no clases este lunes 6 de febrero, aquí te quitamos la duda

Aunque el 5 de febrero tocará en domingo , se recorrerá para el lunes, motivo por el cual no habrá clase debido a que es un día feriado obligado al descanso, aunque puede haber algunas empresas que sí laborarán, pero será con un pago doble según la Ley del Trabajo.

De acuerdo a la Secretaría de Educación Pública (SEP) se trata de uno de los días feriados del 2023, debido a que el 5 de febrero se celebra el Día de la Constitución Mexicana , por lo que las escuelas no tendrán clases y así se llevará a cabo el primer puente del año.

Este fin de semana se vivirá el primer puente del 2023 , por lo que ha surgido la duda sobre si habrá clases en México el próximo lunes 6 de febrero , pero no te preocupes, a continuación te resolveremos esa duda.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.