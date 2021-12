Estamos a solo unas semanas de que termine el año y de que comiencen las vacaciones de Navidad, pero antes de ello, en México se celebrará el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, un tradicional festejo de la religión católica y de gran importancia para los mexicanos. Por lo que muchos se están preguntando si habrá un puente o días de descanso, tanto en las escuelas, oficinas y bancos.

La SEP ya informó en desde la presentación del calendario del ciclo escolar 2021-22 si es que habría clases de forma regular con motivo del Día de la Virgen de Guadalupe, ya que aunque este año el 12 de diciembre caerá en domingo, muchos esperan que se convierta en un puente vacacional.

El 12 de diciembre también se festeja el Día del Empleado Bancario, por lo que las instituciones bancarias permanecen cerradas, sin embargo ya que este año cae en domingo, los bancos laborarán de forma habitual el día lunes 13 de diciembre.

¿Habrá puente por el festejo del Día de la Virgen de Guadalupe?

Con respecto a las escuelas, el Día de la Virgen de Guadalupe aparece en el calendario escolar de la SEP como una fecha no oficial, por lo que no es un día de descanso obligatorio, es decir que no se convertirá en un puente vacacional. Lo mismo sucede con las oficinas, ya que no es tomado como día de asueto obligatorio y mucho menos como puente. ¡Así que ve olvidándote de iniciar el famoso Maratón Guadalupe-Reyes!

Los estudiantes tendrán que esperar hasta el 20 de diciembre, cuando comienzan las vacaciones de invierno que durarán dos semanas de acuerdo al calendario 2021-22; mientras que las oficinas dependen de los días designados por cada empresa, ya que los días de descanso obligatorio son el 25 de diciembre y el 1 de enero.