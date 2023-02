Algo parece no andar muy bien, pues la cuenta de Luis Miguel fue Hackeada muy seguramente, pero hay una mujer sospechosa a la que sigue en Twitter. ¿De quién se trata?

Luis Miguel regresa a los escenarios este 2023, además está estrenando un nuevo amor, la combinación perfecta para que vuelva a brillar el “Sol” y es que ha llamado la atención dos tuits que lanzó la noche de este viernes, donde varios de sus fans le siguieron la corriente, pero otros lo cuestionaron sobre si le habían hackeado su cuenta de Twitter.

Cinco años después de su última gira, el nacido en Puerto Rico regresará con “Luis Miguel Tour 2023”, lo que ha causado mucha expectación entre sus fans, quienes están pendientes de todo lo que hace el “Sol” y este viernes no fue la excepción, pues dos tuits emocionaron, pero a la vez sorprendieron a sus fans, por lo que no se sabe si realmente lo escribió o le hackearon su cuenta de Twitter, ya que escribió lo siguiente:

“Buenas noches los amo a todos”, después siguió con un “Dale me gusta a este tweet si quieres entradas gratis para mi próximo show” y posteriormente se despidió con un “Ok, buenas noches mundo”, Luis Miguel no escribía desde el 16 de febrero además de que no es mucho de interactuar con sus fan en dicha red social.

Rápidamente, algunos de sus fans comenzaron a cuestionar si le habían hackeado su cuentan, lo raro es que hay varios famosos que respondieron a Luismi, pero otros se mostraron preocupados.

Luis Miguel se convirtió en el primer artista mexicano en superar los 5.000 millones de reproducciones en Spotify y su canal oficial de Youtube recibe más de 131 millones de visualizaciones mensuales.