Contando los días para que Harry Styles regrese a los escenarios con un tour en todo Latinoamérica, el cantante anunció la llegada de su tercer álbum de estudio 'Harry’s House' el próximo 20 de mayo.

¿Cuándo es el lanzamiento del disco ‘Harry ´S House’?

El lanzamiento del próximo disco de Styles será el próximo 20 de mayo. Incluso, el ex integrante de One Direction reveló un video en sus redes sociales para crear un crear más hype. Durante el clip, se puede observar al cantante en un living, flores, y flash back de luces.

Para terminar, se ve la estrella musical sobre el escenario de un teatro. Finalmente, una vez en el centro de la escena, aparece del suelo una casa hecha de cartón que rodea al joven. Vale destacar que puede presentar algunas canciones en la gira Love Tour que pasará por España también.

Por otro lado, el ex One Direction apareció recientemente en un cameo en Marvel's Eternals, y cuenta con varios films en camino, como My Policeman y Don't Worry Darling , dirigida por su novia Olivia Wilde.

Todos los álbumes de estudio

2011: Up All Night

2012: Take Me Home

2013: Midnight Memories

2014: Four

2015: Made in the A.M.

¿Cómo fue la carrera profesional de Harry Styles hasta el momento?

Luego que se separó de One Direction, Harry Styles se convirtió los artistas más grandes e influyentes de la música. Su álbum debut homónimo fue uno de los diez más vendidos del año en el mundo y tuvo la mejor primera semana de ventas de un artista masculino en la historia.

Pero esto no es todo debido a que incursionó el mundo cinematográfico, donde dio vida a Alex, un soldado del ejército británico, para la película ‘Dunkerque’, de Christopher Nolan. La historia se da en 1940, donde soldados civiles pelean por mar y tierra para salvar al ejército británico y a sus aliados de Dunkerque.

La última película que formó parte fue Eternals, de Marvel, al ponerse en la piel de Eros durante una escena post créditos donde el cantante Harry Styles dice: ‘Soy Eros’, sin dar más detalles al respecto.