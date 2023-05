A unos días de celebrar el Día de las Madres este 10 de mayo, muchos padres de familia se preguntan si habrá o no clases este próximo miércoles

Esto se debe a que como parte de las actividades del Día de las Madres , se prepara un festival, las clases no son en las aulas sino en los patio s, ya que muchos maestros acostumbran a hacer festivales y bailables como regalo a las mamás , por lo que los niños deben asistir, pero no lo harán durante de manera tradicional respecto al horario sino solo para el Festival del día de las Madres.

A pesar de la importancia de la fecha, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha señalado que sí hay clases el próximo 10 de mayo , por lo que no se considera un día feriado, pero a pesar de eso, no es un día común y corriente en todas las escuelas de México.

