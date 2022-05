Lo que parecía ser una fiesta para el Toluca por la victoria que logró en el partido amistoso contra el Bayer Leverkusen terminó de manera desagradable para el delantero español Ian González quien salió de la cancha del estadio Nemesio Diez envuelto en reclamos de la afición de los Diablos Rojos.

Ian González fue titular en este partido entre el Toluca y el Bayer Leverkusen pero estuvo errático frenta a la portería, de hecho en el segundo tiempo, al minuto 72, desperdició una oportunidad en el área chica solo frente al portero y momentos después fue silbado al recibir la pelota, él hizo gestos tocándose la oreja como desestimando las expresiones del público. Al minuto 78 salió de cambio por el joven Oswaldo Virgen.

Mientras se dirigía a la banca, Ian González fue silbado y abuchado por los aficionados. Al final del partido, Ignacio Ambriz, director técnico del Toluca, apuntó con comprensión que "no me di cuenta, de lo que por ahí me enteré en el vestuario. Todos salimos calientes de un partido, me ha pasado, he entrado caliente y terminé discutiendo con los jugadores, ahora debo tener la tranquilidad".

Nacho Ambriz espera tener la oportundidad de hablar con Ian González sobre este indicente: “Si lo puedo ver mañana hablaré un poco con él, creo que al final siempre tenemos que tener respeto con la afición y con el escudo. Hoy, lastimosamente, le tocó a Ian (González) de no haber podido ser certero aquí en casa".

Goles de Ian González con el Toluca

En dos torneos con los Diablos Rojos del Toluca, Ian González ha marcado cuatro goles en 26 partidos, una productividad muy baja para un equipo que en los últimos 20 años se acostumbró a tener campeones de goleo y grandes definidores como José Saturnino Cardozo, Bruno Marioni, Héctor Mancilla, Iván Alonso y Pablo Velázquez.