Se confirmó el cartel de artista del Hell and Heaven Festival 2022. Se destaca la presencia de Kiss, banda que dará su último show en México. Aquí los detalles.

Hell and Heaven Festival México 2022: los precios y dónde comprar los boletos

Luego de dos años de ausencia regresa el Hell and Heaven Festival 2022 a México. El evento se llevará a cabo los próximos 2, 3 y 4 de diciembre en el Foro Pegasoel, ubicado en la Carretera Toluca-Naucalpan, 50230 en San Mateo Otzacatipan.

“El 2020 paró el mundo luego de la última vez que nos reunimos. Dos años después estamos de regreso y no venimos solos. ¡Se parte de esta gran celebración junto a grandes leyendas de la música! Estamos felices de volver a verlos", anunció el festival a través de sus redes sociales.

En el show estará tocando Kiss, banda que dará su último concierto en México. “¡Estamos emocionados de liderar la noche de cierre del masivo Hell and Heaven Festival en la Ciudad de México este 4 de diciembre!”, publicaron en sus redes. Además, se destaca la presencia de otros grupos importantes como Pantera, Slipknot, Judas Priest y Scorpions, entre otros.

+Kiss - I Was Made For Lovin' You

+Hell and Heaven 2022: cómo comprar los boletos

Los boletos para el Hell and Heaven 2022 estarán a la venta en el portal oficial del evento, al cual puedes acceder haciendo CLICK AQUÍ. Cabe mencionar que la preventa, para los clientes de BBVA, será desde el 31 de agosto al 2 de septiembre mientras que la venta general iniciará el 8 desde las 11.00 a. m.

+Cuánto cuestan los tickets

Los precios de los boletos en preventa son los siguientes: