¿Henry Cavill en House of the Dragon? La razón por la que habría dejado The Witcher

¿Henry Cavill en House of the Dragon? Esta es la pregunta que empezó a rondar en la cabeza de los fans del actor británico luego de que diera a conocer que ya no formaría parte de la serie de Netflix The Witcher, y que en su lugar se quedaría Liam Hemsworth, por lo que muchos medios de comunicación empezaron a especular si su llegada a la serie de HBO Max sería la razón por la que habría dejado The Witcher.

No sería raro que los fans de un actor trataran de adivinar la razón por la que este deja un proyecto sin embargo, pocos actores pueden generar tanto revuelo como quien dio vida a Superman en la película de El Hombre de Acero de 2013, la cual fue dirigida por Zack Snyder. Y es que la salida de Henry Cavill de The Witcher luego de haber filmado la temporada 3 fue un sacudón muy fuerte para los fans de la serie, quienes dudan que el reemplazo del británico pueda llenar los zapatos del personaje. Pero, ¿en verdad Cavill dejó una serie para ir a otra?

¿Henry Cavill en House of the Dragon?

La respuesta a la pregunta de si Henry Cavill estará en House of the Dragon es simplemente no, ya que el actor cuenta en este momento con un contrato firmado con Warner Brohters, la casa productora que dio vida a las más recientes cintas de Superman; y dado que en estos días el actor anunció que regresaría a interpretar el papel que lo llevó a la fama es realmente muy complicado que el intérprete pueda ser parte del elenco de la exitosa serie de HBO Max.

Y es que los fans del actor empezaron a hacer campaña en redes sociales para exigir que sea Cavill quien interprete a Aegon Targaryen "El Conquistador", personaje del libro "Fuego y Sangre" que fue quien puso la corona en su casa. De acuerdo con las teorías de los fans, el actor podría aparecer en la historia a modo de flaskbacks para contar su parte de la historia.

La razón por la que Henry Cavill habría dejado The Witcher

Si bien el actor no ha sido claro sobre la razón por la que deja la serie, los medios de comunicación especulan que Henry Cavill habría dejado The Witcher justamente para seguir adelante con su papel de Superman, ya que es un hecho que si bien la cinta El Hombre de Acero de 2013 no fue un fracaso, no tuvo el éxito esperado, por lo que ya está en etapa de pre producción una nueva película del personaje, ya sin Zack Snyder a la cabeza del proyecto.

Spoiler de la película Black Adam: de hecho, el actor ya hizo un cameo como Superman en la película Black Adam, que se acaba de estrenar en México, y que es protagonizada por Dwayne Johnson, mejor comocido como The Rock. Y fue justo este cameo el que dio inicio a la nueva etapa de Superman en el cine, por lo que se vienen cosas interesantes para los fans del personaje.