Internet nos ha presentado a una infinidad de nuevas influencers, desde gamers como Danyan Cat o AriGameplays, modelos como Yanet García o Karely Ruiz, makeup bloggers como Mona y Yeri MUA, entre muchas otras. También existen las tiktokers cuyo humor las ha hecho virales, tal es el caso de Herly RG, descubre quién es, cómo se hizo famosa y por qué es tendencia en redes sociales.

Herly RG ha hecho diversas colaboraciones con marcas y otras influencers, como Daniela Rodrice, ha dado entrevistas en programas de televisión e incluso fue recientemente invitada especial en La Academia 2022, junto a otros famosos; ; pero también se ha visto envuelta en diversas polémicas. Para que conozcas más de esta vlogger, su trabajo y cómo se ha hecho famosa, hemos armado para ti una lista de 10 datos para conocerla.

10 datos para conocer quién es Herly RG

1. Herlanlly Rodríguez de 25 años, es originaria de Tlalnepantla, Estado de México y estudió Psicología.

2. Inició su cuenta de Tik Tok en febrero de 2020, justo al inicio de la pandemia por COVID-19, como una forma de aprovechar su tiempo después de quedarse sin empleo.

3. Herly RG da vida al personaje de “Tomás el Incrédulo” en redes sociales, como ejemplo de la masculinidad toxica: Un hombre misógino, machista y homófobo, un padre que no cuida a sus hijos, que es grosero con su madre y su ex pareja, que no cree en la COVID-19 y no le gusta trabajar.

4. En 2021, Herly RG formó parte de la campaña “Haz Algo Nuevo” de Nike, un gran éxito en su carrera, aunque se convirtió en blanco de severas críticas por su talla, en redes sociales.

5. En los MTV Miaw 2021, Herly RG fue nominada en dos categorías: “Bichota del año” y “comedia todo terreno”.

6. En 2021 la influencer apareció en la revista VOGUE.

7. Es una estrella de las redes sociales, tan solo en Instagram cuenta con 355 mil seguidores y casi 2 millones en TikTok, donde aparece haciendo bromas, bailando y haciendo videos de su personaje Tomás.

8. Herly RG ha dado entrevistas en diferentes programas de televisión, donde ha explicado que su humor es una crítica social.

9. La influencer formó parte del equipo TUDN, como conductora, junto a Paco de Miguel en una sección especial de humor, como parte de la cobertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

10. El nombre Herly RG se ha hecho popular en Twitter esta semana, tras surgir una polémica con el fandom de Kenia Os, quienes la han llenado de críticas, acusándola de hablar mal de la influencer y cantante. Situación que Herly ya aclaró todo en sus redes sociales.