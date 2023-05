La anterior, fue la versión que se viralizó, pero si alguien sabe cada movimiento de Shakira es el paparazzi Jordi Martin, quien confirmó que dicha pelea nunca pasó, pues sí se encontraron Tonino y Piqué en el momento en el que los dos niños fueron a pasar el día con su papá y los recogió en la casa de Shakira, pero el encuentro no dio para más y menos para llegar a los golpes.

Y es que Tonino es más que su hermano mayor, si no también su road manger por lo que vive muy de cerca con Shakira y sus sobrinos.

Es bien sabido que Gerard Piqué estuvo en Miami por primera vez a un mes de que la colombiana dejó Barcelona junto a sus dos hijos para ir a vivir a Estados Unidos, por lo que el exfutbolista viajó para verlos, pero la visita no habría sido lo esperado, ya que algunos medios aseguran que fue más breve de lo que se tenía planeado, además del altercado que habría tenido con el hermano de 50 años de la intérprete de “Monotonía” con el catalán.

Conmigo podrás leer lo más top más del trendy. Me encanta el automovilismo, le voy a Pumas. 14 años de experiencia donde he tenido la fortuna de vivir los mejores eventos desde primera fila. Soy amante de los animales y he descubierto que las plantas son mi desestrés.