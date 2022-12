Cuando todos pensaban que eran la mejor pareja y que Fichis, Sergio Castrejón, hermano de Yuya tenía una sana relación con la familia de Pao Poulain, su esposa, no era así o al menos eso cambió de un tiempo para acá, pues la familia de Paola creen que el estilo de vida de ambos youtubers la tiene sumergida en una depresión después de la pérdida de sus dos bebés hace poco más de un año.

A través de su cuenta de Instagram, Fichis reveló que la familia de Pao Poulain la internó en un psiquiátrico contra su voluntad, pues se la llevaron de su casa donde vive la pareja de youtuber a la fuerza y nunca le dijeron a dónde la llevarían.

Pero las alarmas se encendieron cuando Paola subió una historia golpeada del ojo y aseguró que estaba “encerrada en un hospital en contra de mi voluntad, ni por alta voluntaria me dejan ir”, señaló en su Instagram.

Ante esto y los ataques de las hermanas de Pao Poulain a Fichis en las redes sociales, el hermano de Yuya tuvo que salir a dar su postura a través de su cuenta de Instagram.

Según Sergio Castrejón la gota que derramó el vaso fue un comentario que hizo Paola mientras estaba con su familia, donde aseguró en tono de broma que abriría su Onlyfans, a partir de ahí comenzó la tortura por parte de su propia madre, padre y hermanas.

Aunque en el video no lo aclara, pero por el contenido que suben a youtube se puede ver que Paola está en una depresión por la pérdida de sus dos bebés, razón por la que su familia decidió tomar cartas en el asunto. Ante esto, Sergio no está en contra y aseguró que si Paola necesita ayuda y tiene que estar internada lo aceptaría e incluso él también lo haría para estar mejor con su esposa mentalmente, pero lo que él defiende es que no eran las maneras y menos que no se le diga nada, cuando él es el esposo.

Hasta el momento Fichis subió una historia donde alguien le dice que Pao está internada en el Psiquiátrico de Tlalpan en la Ciudad de México.

“Lo que hizo la familia de Paola es porque seguramente estaban desesperados, algo pasó que yo no me enteré y lo hicieron con amor porque su familia si la ama; sin embargo, la manera en la que hicieron las cosas creo estuvo muy mal por varios puntos”, señaló Sergio Castrejón en sus historias de Instagram.

Este miércoles el hermano de Yuya reveló en sus historias que iba camino a internarse en una clínica para mejorar su salud mental, será que ya localizó a Paola y es la misma clínica.