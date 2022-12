Se acerca el Año Nuevo y con él, es momento de conocer el horóscopo del 2023 del signo Cáncer, por lo que si tú o algún amigo o amiga tuya es de este signo, avísale que los astrólogos más respetados ya tienen sus vaticinios para saber cómo le irá en el dinero, la salud y el amor en el año que está por iniciar; y es que este signo, que es considerado como el soñador del zodiaco por su carácter idealista tendrá un año un poco agitado, pero con la información que hay en este artículo, podrá prepararse para lo que viene.

Cabe aclarar que no es sino hasta estos últimos días del año que los astrólogos más preparados empiezan a lanzar sus revelaciones acerca de cómo le irá a los signos del zodiaco, aunque también acompañan estos vaticinios con ideas de rituales para que cada signo mejore su suerte e incluso, con rituales destinados a encontrar el amor. Por ello es hasta estos días que se sabe cuál será el destino de Cáncer, el cual se puede ver a continuación.

El horóscopo 2023 para Cáncer: ¿Cómo le irá en el dinero, la salud y el amor?

El soñador del zodiaco y uno de los signos con más contradicciones estará viviendo un 2023 lleno de sorpresas, la mayoría de ellas gratas, en los aspectos del dinero, la salud y el amor. Y es que los nacidos entre 2l 22 de junio y el 22 de julio van a tener un inicio de año con relativa calma aunque es probable que a mitad del mismo su vida empiece a moverse a un ritmo que no esperaba. Pero para que los nativos de este signo sepan qué les espera, aquí está su horóscopo 2023.

Dinero

Los primeros 4 meses del años serán muy importantes para tu trabajo ya que en ellos un objetivo muy importante por el que empezaste a trabajar en 2022 se hará realidad; además en estos meses tu éxito profesional se irá a las nubes o si cambias de trabajo, tu nuevo empleo será justo lo que buscabas, lo que se verá reflejado en tu salario. Y si hay una fecha a la que le debes prestar mucha atención esa es el 17 de mayo ya que en esta fecha algo trascendental ocurrirá en este rubro, que también te traerá prosperidad.

Y es que en ese día Júpiter entrará en tu Casa XI lo que te ayudará a hacer contactos importantes, incluso algunos relacionados con el extranjero; ¿quieres más? Pues a partir del 8 de marzo Saturno entrará en tu Casa IX y es muy probable que al final del año, salga uno que otro viaje relacionado con el trabajo. Y mucha atención también el 12 de julio ya que el Nodo Norte entrará a tu Casa X por lo que te concentrarás como nunca en el trabajo y a raíz de ello, tu constancia se verá recompensada en lo anímico y en el dinero.

Salud

Se te presenta una importante oportunidad para realizar un cambio radical de hábitos sobre todo en tu dieta ya que la entrada de Marte a tu Casa del Inconsciente a partir del 1 de marzo y hasta el 25 de dotará de la habilidad de canalizar mejor tu energía interna. Aprovecha este impulso espiritual para tratar de sacar de tu alimentación estimulantes como el azúcar y la cafeína, lo que te podría ayudar a reducir bastante tus niveles de ansiedad. No dejes de hacer ejercicio para que los conflictos que no encaras no le hagan daño a tu cuerpo.

¿Quieres más buenas noticias? Pues a partir del 23 de marzo y hasta el 23 de mayo tendrás muchísima más energía de lo normal y será un gran momento para meterle turbo al ejercicio, gracias a que Marte se instalará en tu Casa Casa1, lo que te permitiría tener ese estado físico que tanto has querido. Eso sí, ten cuidado a partir del 28 de noviembre y hasta el final del año ya que Marte estará presente en tu Casa de la salud con todo lo que eso implica, así que evita llevar conflictos del trabajo a tu casa.

Amor

Este será tu año sin duda alguna ya que coincidirás con personas que están en tu misma sintonía, ya sea que busques algo definitivo o casual si estás en la soltería, por lo que las oportunidades para conocer personas abundarán, así que ya será cuestión de ti si este año terminas con pareja o no. O si simplemente decides explorar el amor sin ataduras. Pero si tienes un compromiso te enfrentarás a una sensación de estar sin libertad por tus obligaciones en tu hogar y con tu pareja, sobre todo si uno de los dos quiere llevar la relación al siguiente nivel.

Esto podría empezar a manifestarse a partir del 17 de julio, así que mucha atención con esta fecha. Pero agárrate que en diciembre, específicamente entre el 5 y el 29 podrían ocurrir cosas muy definitivas en tu vida: si estás soltero o soltera, entre esos días podrías encontrar el amor; si no tienes hijos y los estás buscando, estos podrían darse en estas fechas. Y si tienes hijos, pasarás una de las mejores épocas de tu vida con ellos, gracias a una escapada que se dará entre esas fechas. Así que, ¡disfruta tu año!

