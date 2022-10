Muchos aseguran que las estrellas, las fases de la Luna y los astros son las que marcan nuestro destino y definen nuestra personalidad. La astrología afirma que hay quienes tienen una mayor inclinación a mentir viéndote a la cara y eso depende de su horóscopo según su nacimiento. Descubre cuál es el signo más hipócrita del zodiaco.

El carácter de una persona puede depender de su entorno y de su educación pero también a su horóscopo, ya que el elemento al que pertenece (agua, tierra, aire o fuego) influye de gran manera. Anteriormente te compartimos cuál es el signo más tímido y cuál es el más odiado, ahora descubre si tu signo del zodiaco es el más hipócrita según la astrología o el de alguien muy cercano a ti.

Si tu confías en lo que dictan las estrellas y deseas saber cómo podría ser tu relación con alguien que estás conociendo, un buen tip es echar un vistazo a lo que dice su signo zodiacal, además de su signo lunar y signo solar. Te soprenderá saber lo que la Astrología te puede ayudar a descubrir, por ejemplo sobre su falsedad.

¿Cuál es el signo más hipócrita del zodiaco?

De acuerdo al horóscopo, cada signo tiene una personalidad que influye en sus relaciones amorosas, de amistad familiares y laborales. Echa un vistazo a la lista de los signos del zodiaco más hipócritas, están en orden de menos a más.

1. Géminis

Los nacidos bajo este signo no se andan con rodeos, cuando se proponen conseguir algo no descansarán hasta obtenerlo, su carácter es voluble por lo que en ocasiones pueden hacerlo de buena manera y en otras no les importará mentir o traicionar con tal de lograr su objetivo.

2. Acuario

Un Acuario puede ser tu mejor amigo pero si no estás de acuerdo con sus intereses puede quitarte de en medio, por lo que con ellos hay que estar prevenidos. La sinceridad no es su mejor virtud.

3. Escorpio

Ellos pueden saludarte de buena manera y cuándo te des la vuelta hablar mal de ti, les sale muy natural, por lo que es difícil ganarse su confianza y tienen pocos amigos verdaderos.

4. Sagitario

Este signo encabeza la lista de signos hipócritas, tienen un talento para mentir mirándote a la cara. Por defender lo que aman son capaces de engañar a cualquiera.