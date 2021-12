Descubre qué te tienen preparado los astros este día. Conoce tu horóscopo de hoy jueves 9 de diciembre de 2021. Descubre qué tienen los astros en el destino para ti en el amor, dinero y trabajo.

La energía del cosmos permite que la astrología hable sobre tu destino de este jueves, sigue sus consejos y deja que la Luna te oriente para alcanzar el éxito. Recuerda también revisar tu carta astral para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Tal vez hoy tu signo del zodiaco será uno de los consentidos por los astros y tendrás un día especial o si tal vez es mejor esperar para tomar decisiones importantes. Escucha que dice el universo sobre tu día.

Horóscopo hoy de Aries del jueves 9 de diciembre de 2021

Hoy será un buen día para que tomes una decisión sobre tu salud o la de alguien importante a tu alrededor cuya salud recaiga en ti. Cuentas con varias opciones, pero si eliges aquella que te da más confianza obtendrás buenos resultados.

Horóscopo hoy de Tauro del jueves 9 de diciembre de 2021

Los sentimientos de tristeza han estado rondándote en los últimos días y todo indica que han sido tus decisiones las que te han llevado a este lugar. También está en tus manos cambiarlo, modificando actitudes que sabes son dañinas.

Horóscopo hoy de Géminis del jueves 9 de diciembre de 2021

Alguien del pasado te buscará para obtener un beneficio. Debes tener mucho cuidado para saber manejar la situación sin incomodar a las personas que actualmente forman parte de tu vida.

Horóscopo hoy de Cáncer del jueves 9 de diciembre de 2021

Tus opiniones e ideas podrían abrirte puertas fundamentales, si tienes algo relevante que decir no dudes en expresarlo pues quien te escucha podrá impulsarte hacia donde estás deseando llegar.

Horóscopo hoy de Leo del jueves 9 de diciembre de 2021

La templanza y la precaución te salvarán de momentos difíciles e incómodos. No le brindes información privada a quien no deberías porque de hacerlo los problemas no tardarían en llegar a tu puerta.

Horóscopo hoy de Virgo del jueves 9 de diciembre de 2021

Estás muy cerca de iniciar un compromiso o una relación amorosa muy fuerte, pero debes tener cuidado para que tus acciones pasadas no afecten tu futuro. Recuerda hablar de frente y con sinceridad.

Horóscopo hoy de Libra del jueves 9 de diciembre de 2021

En el sector de la salud podrías estar vulnerable, si tienes algunas reuniones grandes planeadas deberás tener mucho cuidado porque esto podría llevarte a un contagio que aminore tu salud.

Horóscopo hoy de Escorpio del jueves 9 de diciembre de 2021

Tus palabras podrían ayudar a tus seres queridos a llegar más lejos y fortalecer tu relación con ellos. Expresa tus opiniones positivas sobre ellos cada vez que puedas, eso los motivará y los acercará más a ti.

Horóscopo hoy de Sagitario del jueves 9 de diciembre de 2021

Una negociación en la que estás involucrado podrá darte grandes beneficios, mientras te mantengas en el lado de la ley porque de caso contrario estarías en un fuerte riesgo de ser descubierto.

Horóscopo hoy de Capricornio del jueves 9 de diciembre de 2021

Una persona ha estado escuchando chismes de ti y eso ha enturbiado la relación que mantenías con ella. Ten mucho cuidado con los rumores y chismes porque están causando problemas a tu alrededor.

Horóscopo hoy de Acuario del jueves 9 de diciembre de 2021

Evita las discusiones que puedes ser evitadas, tanto en el sector laboral como en el área romántica. Estás gastando tu energía en problemas que no tendrán solución y deterioran tu salud física y mental.

Horóscopo hoy de Piscis del jueves 9 de diciembre de 2021

Una gran idea podrá llevar tu carrera a otro nivel, escucha atentamente a tus compañeros porque el trabajo en equipo será fundamental para lograr tus objetivos.