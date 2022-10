Este día estará lleno de cambios para todos los signos del zodiaco y para que ninguno de estas nuevas situaciones te tome desprevenido, aquí están las predicciones para el horóscopo de Mhoni Vidente, para este 9 de octubre del 2022, tal y como las dio a conocer en el portal Terra. Así que para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis serán días de mucho movimiento.

Por lo que la astróloga regia más famosa de México ha preparado sus predicciones, para que puedas afrontar los retos de este día con todo el optimismo y además, para que sepas cómo te irá en el amor, el dinero y el trabajo, aspectos de los que todos queremos saber más.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy domingo 9 de octubre del 2022

Aries

Nuevas oportunidades de trabajo se empiezan a manifestar para ti, por lo que es importante que tengas los ojos bien abiertos para no dejarlas pasar. Además se recomienda que para que estas nuevas oportunidades laborales sean bien aprovechadas, debes poner en orden todos los papeles importantes y porqué no, aprovechar para hacer arreglos en tu hogar, aprovechando los cambios que los astros traen.

Tauro

Los cambios para Tauro vienen con muy buenas noticias ya que es muy probable que alguien te invite a un viaje que podría ser muy importante para ti. ¿Quieres más buenas noticias? Pues todo parece indicar que este día alguien también podría invitarte a asistir a una fiesta, que podría tratarse del cumpleaños de un ser querido. Por ello debes aprovechar la oportunidad de comprarte ropa y zapatos nuevos, ya que eres una persona a la que siempre le gusta ir presentable a todas partes.

Géminis

Deberás cuidar mucho tu alimentación ya que este día en particular un alimento podría caerte mal y se podría arruinar tu domingo. Los astros se han alineado para que puedas aprovechar el tiempo y puedas visitar a tus padres y por qué no, hasta ir a comer algo con ellos para ponerte al día. Así que si la situación lo permite, aprovecha el día con tus seres queridos y apapáchalos como se merecen.

Cáncer

Los cambios para ti vienen fuertes por lo que deberás ser más paciente que de costumbre. Entre esos cambios podría tocar la oportunidad de hablar con tu pareja acerca del futuro de la relación o incluso, del siguiente paso, pero no temas ya que si eres sincero con lo que quieres y escuchas a tu pareja, las cosas irán muy bien. Por otro lado el aspecto social estará en todo lo alto ya que te invitarán a reuniones o fiestas.

Leo

A diferencia de Cáncer, para ti Leo lo mejor es saltarte las invitaciones a fiestas o reuniones que te hagan este día, ya que deberás poner especial atención al aspecto profesional. Y es que si estás por tomar algún curso o diplomado sobre tu profesión, lo mejor es que te concentres en esto, ya que podría darle un impulso a tu carrera profesional.

Virgo

Eres una persona muy organizada y responsable, así que si concentras estas cualidades en en tu trabajo o negocio, verás cómo las cosas se empiezan a mover a tu favor. En cuanto al amor, date un descanso y deja de perseguirlo ya que este llegará cuando menos te lo esperas, por lo que mejor concéntrate en amarte a ti mismo, para que dejes que el universo haga su trabajo y te ponga ante la persona indicada más pronto de lo que esperas.

Libra

Los cambios para ti vienen en la forma de un regalo que no esperabas y ya quedará en ti la decisión de si lo tomas o no. Debes tener cuidado este día de no involucrarte en conversaciones que no te corresponden para evitar problemas. Pero no todo son malas noticias ya que alguien te invitará a hacer un viaje el cual debes aceptar, por que te hará bien cambiar de escenario.

Escorpio

El cambio más importante para ti este fin de semana será que recibirás un dinero extra para solucionar algunos problemas que tienes. Además las buenas noticias no paran ya que una amistad te buscará este día para salir. Y ya debes dejar de enfadarte contigo mismo por no lograr esos objetivos en el ámbito profesional que tanto deseas. Lo mejor es que te esfuerces un poco más y los conseguirás.

Sagitario

El viernes seguramente estuvo lleno de presiones por el trabajo, pero este día ya todo eso se habrá disipado. Recomendación importante: no hables con nadie de tus proyectos ya que la envidia te rodea, por lo que deberás ser más callado que de costumbre. Una buena noticia en tu familia te alegrará este día.

Capricornio

En el aspecto económico deberás de revisar muy bien en qué gasta el dinero ya que necesitas empezar a administrarlo mejor para no pasar un mal rato. Si eres una persona soltera hay buenas noticias, ya que alguien del signo Aries o Libra llegará a tu vida para darle un vuelco en el ámbito amoroso.

Acuario

Las oportunidades de cambiar de trabajo llegarán a ti, así que debes estar listo para aprovecharlas. Por otro lado es muy importante que cuides tu alimentación ya que tu salud te lo agradecerá. Importante: no olvides que así como te sientes por dentro, esto se proyecta hacia afuera, por lo que deberás poner especial atención a tus emociones.

Piscis

Este día será para que te cuides ya que es probable que tengas algunos problemas de salud en las las piernas o la cadera, por lo que debes protegerte de caídas o movimientos intempestivos. Es importante que tengas esto en cuenta por que este día te invitarán a salir tu familia o amigos y si no te sientes bien, lo mejor es que no aceptes para que cuides tu cuerpo.