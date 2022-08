Conoce tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy DOMINGO 14 de agosto en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este sábado, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy domingo 14 de agosto de 2022

Aries

Las personas no siempre te desean lo mejor y este domingo alguien que siente envidia y celos por tus logros podría opacar tu felicidad. Este fin de semana te recomendamos omitir contar tus planes porque estos podrían verse frustrados debido a las malas energías de otras personas.

Tauro

Los celos son un mal muy peligroso en una relación y la tuya podría estar entrando en una crisis debido a ello. Por eso, a pesar de que tus amigos o conocidos se acerquen a ti en busca de un consejo, debes de pensar en qué forma se tomará esta cercanía.

Géminis

Comienza a pensar en tu futuro, los planes que salgan de tu mente hoy se podrían convertir en la realidad de mañana, así que no temas volarte la cabeza con ideas nuevas, anótalas y ponlas en marcha.

Cáncer

Tu energía podría estar muy baja y eso estaría afectando tu salud, sobre todo tu salud dermatológica. Asegúrate de cuidar tu piel con protector solar y revisar cualquier elemento que te sea raro.

Leo

Debes buscar la forma de tener una actitud más positiva ante la vida; esto tanto en tu vida personal, como en tu vida privada, pues tu poca paciencia y tu negativa a brindar apoyo a otros podrpia alejarte de quienes más quieres.

Virgo

Las personas que llegarán a tu vida en estos días, vienen para ocupar un espacio en tu corazón que había quedado vacío, confía en ellos porque te amarán de manera incondicional.

Libra

Deja ir aquello que ya no debería estar en tu vida, las personas que no desean formar parte activa de tus sueños, no deben empañarlos, por lo que no temas cortar relaciones que en lugar de nutrirte te quitan energía.

Escorpio

Te encuentras en una época de trsnformación, las decisiones que tomes de hoy en adelante cambiarán por completo tu futuro. Es momento de que decidas qué es lo que quieres ser y hasta donde quieres llegar.

Sagitario

Aunque puedas sentirte decaido y con algo de pesadez en el alma, recuerda que tienes motivos para salir del bache. Trata de que el amor que tienes hacia tu pareja, amigos y familia te sirva como motivación para seguir adelante con todos los proyectos y metas que se han planteado.

Capricornio

Debes cuidar la forma en la que te expresas. Es un buen momento para intentar tener más tacto, pues debido a tu carácter, en ocasiones las acciones que tomas son tan duras que hieres sus sentimientos.

Acuario

Para que una pareja funcione el equilibrio es esencial. Si tu sientes que estás poniendo más de tu parte que otros, esto solo hará que tu pierdas confianza en la relación, por lo que intenta equilibrar la balanza.

Piscis

Deja de idealizar a las personas, sobre todo a tu pateja pues nadie será capaz de llenar las espectativas que tienes en tu mente. Comienza a apreciar a las personas por lo que son y no por lo que deseas que sean.

Fuente: Terra