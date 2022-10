Es momento de que conozcas el horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, ya que sus predicciones para este DOMINGO 16 de octubre del 2022 te ayudarán a enfrentar a tu destino bajo la protección de los astros. Por ello, es tiempo de conocer qué es lo que le depara este día a todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este domingo el portal Terra dio a conocer las predicciones de las astróloga más famosa y respetada de México, Mhoni Vidente, en las que la salud, el dinero y el amor serán los protagonistas de sus designios, por lo que es importante que te informes sobre lo que los astros te deparan, para que tomes las mejores decisiones y que tu vida esté llena de paz y felicidad.

Aries

Es importante que te enfoques en el aquí y el ahora sobre todo en tu relación, ya que lo que ocurrió antes ya está en el pasado y es necesario que valores a tu pareja, por quien es actualmente. Por otro lado debes evitar que el aislamiento se adueñe de ti, ya que esta situación no es la más sana, por lo que debes aprovechar este día para salir y explorar nuevos espacios, ya sea una caminata en un parque o en un bosque.

Tauro

Este domingo es probable que te sientas desalentado, por lo que debes recordar que esta sensación puede venir de la nada, lo que hará necesario que aunque no quieras, realices actividades que mantengan entretenida a tu mente, como salir con amigos o dar un paseo en bicicleta. Si tienes una relación de pareja, el silencio será tu peor enemigo por lo que deberás hablar con ella y decirle todo lo que sientes, para acortar la brecha que los separa.

Géminis

Es día de conocer nuevas personas que le sumen a tu vida ya que los astros te acompañarán en este descubrimiento. Sobre todo en el ámbito laboral podrías conocer más a fondo a personas que tengan la capacidad de bridarte nuevas enseñanzas que signifiquen un gran aporte a tu vida. También es primordial que aprendas a ubicar a las personas que le restan a tu vida, para que poco a poco te vayas alejando de ellas, sobre todo en le trabajo.

Cáncer

Es momento de que le des su debida importancia a los sueños, ya que estos siempre nos mandan mensajes a los que debemos estar atentos, y que pueden convertirse en indicios de lo que te espera este día. En cuanto al amor, si tu pareja y tú han llegado a acuerdos, es importante que los cumplan a como dé lugar ya que de esto dependerá el futuro de la relación.

Leo

Cuidar la salud será tu prioridad este día ya que los astros deparan que podrías sufrir de un pequeño resfriado que podría dejarte en cama por algunos días, así que a cuidarte como nunca. Si tienes una relación de pareja, es importante que prestes atención a lo que dices ya que en ocasiones hablas de más y algunas cosas que puedas decir, podrían tener un peso más importante para tu relación de lo que piensas, y popdrías enfrentar consecuencias que no imaginas.

Virgo

¿Estás leyendo esto Virgo? Pues este día Mhoni Vidente te pide que por favor te felicites y que te reconozcas a ti mismo los logros que has alcanzado en cuanto a tu salud y tu estilo de vida, lo cuál se reflejará hacia el exterior, demostrando a los demás lo que puedes alcanzar cuando te fijas una meta. Y luego de felicitarte, tienes que pensar en las cosas que le ocultas a tu pareja, ya que al hacer esto podrías estar sacudiendo los cimientos de tu relación.

Libra

La ansiedad no es mala, ya que es una forma en la que nos podemos preparar para el futuro, pero este día los astros dictan que trates de moderar el entusiasmo que sientes para que este no se convierta en una ansiedad desbordada, que te puede hacer pasar un mal rato. Y hablando del futuro, ponle un control a tus gastos y empieza a decidir de forma más madura qué es necesario comprar y qué no.

Escorpio

Tal y como en el caso de Aries, es necesario que te enfoques en el aquí y el ahora, ya que si algo no funcionó en el pasado es momento de dejarlo ir para que no se convierta en un lastre. Por otro lado, una situación que habías estado aplazando desde hace tiempo regresa a la carga este fin de semana, así que será momento de que la enfrentes y le des una solución definitiva. La buena noticia es que esta vez los astros dictan que la situación se resolverá a tu favor.

Sagitario

Es probable que sientas que tu relación de pareja está en riesgo de terminarse, por lo que será fundamental que pongas manos a la obra y trates de seducir a tu pareja como cuando la conquistaste, para que entre ambos mantengan viva la llama del amor y puedan seguir gozando de una vida de pareja sana y sobre todo, placentera para ambos. En el aspecto individual, la libertad siempre ha sido algo muy importante para ti, por lo que debes anteponer esta forma en la que vez la vida a todas tus decisiones.

Capricornio

Recuerda que lo que dices con tus palabras debes reafirmarlo con hechos ya que de esta forma podrás descubrir que puedes alcanzar un nuevo nivel de madurez que jamás imaginaste, y que te hará crecer como persona. En el amor, recuerda que una relación de pareja se trata de dos, y que ambos deben ir de la mano en las decisiones que toman, para que su relación tenga un futuro prometedor.

Acuario

Tu cuerpo es fuerte pero tiene un límite y en tu caso, tu talón de aquiles es la comida de la cual estás abusando mucho últimamente, y si quieres evitar que esto te pase factura en el futuro, es importante que regreses a ese estilo de vida saludable que tenías antes. En cuanto al dinero, los astros te deparan que se te presentará una gran oportunidad para que puedas realizar nuevas inversiones que te permitirán tener un futuro cómodo, por lo que debes aprovecharlas.

Piscis

El miedo es una constante en tu vida pero en vez de paralizarte ante él, tómalo como lo que es: un mecanismo de defensa que te protege de situaciones que pueden ser desagradables. Por ello este domingo Mhoni Vidente te aconseja que le hagas caso a este instinto y que no te aventures en territorios que sean desconocidos para ti, sobre todo para evitar algunas cosas que podrían ocurrirte este domingo.