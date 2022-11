Es momento de descubrir lo que los astros te deparan en el horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, para que conozcas lo que el destino tiene para ti, con las predicciones para este DOMINGO 20 de NOVIEMBRE del 2022 para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este domingo, Mhoni Vidente, la astróloga más famosa y respetada de México ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero para el portal Terra. Lee en esta nota para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores, para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Las predicciones para este DOMINGO 20 de NOVIEMBRE del 2022 de Mhoni Vidente

Aries

La vida en pareja no es un cuento de hadas en el que todos terminan felices para siempre ya que en la realidad, las relaciones se construyen con base en el ensayo y el error. Por ello tú junto con tu pareja deben poner todo de su parte para que este día, recuerden que en el noviazgo no hay nada establecido y que ambos deben aprender y crecer juntos.

Tauro

Tu cuerpo es tu pertenencia más importante por que te acompañará toda tu vida, así que este día aprovecha para hacer algo por él: parece insignificante pero el tema de la postura, si no la cuidas, puede perjudicarte como no imaginas. Ponte un recordatorio para ver si estás manteniendo la postura correcta para evitar cualquier dolor o hasta una posible lesión de espalda.

Géminis

Este domingo aprovecha y sorprende a tu pareja con algún detalle que le haga sonreír. A diferencia de los demás signos si hay algo que te caracteriza es que sabes darlo todo en una relación, lo que te será muy útil para mantener viva la llama del amor. No tiene que ser algo caro o fastuoso ya que lo que venga de tu corazón hará feliz a tu media naranja.

Cáncer

Una relación funciona cuando ambos se enfocan en ser felices y en hacer feliz al otro sin embargo en este momento en tu vida en pareja ambos han olvidado eso y los 2 están en un papel muy duro y nadie quiere ceder ante el otro, lo que hace que se genere algo de rencor. Así que este domingo te toca a ti dar el primer paso para que su relación no se fracture más.

Leo

El autocuidado es un tema al que le tienes que dar más importancia ya que estás en busca de un crecimiento espiritual pero para alcanzarlo, necesitas primero aprender a amarte para que puedas encontrar el camino que te lleve al bienestar. No en vano existe esa frase que dice mente sana en cuerpo sano. Una vez que te encargues de esto, el bienestar espiritual se hará presente tn tu vida.

Virgo

¿Estás luchando por combatir la ansiedad que te acecha a cada rato? Algo que te puede ayudar con este tema, además de consultar con un profesional de la salud emocional, es convivir con una mascota. Así que si tienes una aprovecha y abrázala mucho; y si no tienes una, pide a tus amigos que te dejen convivir con las suyas para que tu nivel de ansiedad disminuya.

Libra

Las relaciones no son cuentos de hadas en los que todos viven felices para siempre ya que en ellas hay que trabajar, a través del diálogo y de los compromisos, los cuales son pilares fundamentales para que la vida en pareja sea sana. Estas son herramientas que te ayudarán a que el amor que sienten el uno por el otro se transforme y sigan construyendo una relación agradable para ambos.

Escorpio

Bien dicen que lo que no te suma que no te reste y eso es algo que llevas grabado en la mente por que por desgracia, hay gente a tu alrededor que no le aporta nada de valor a tu vida. Por ello eres muy selectivo con los grupos de personas que te buscan ya que sabes que no todo mundo te puede dejar algo positivo. Es mejor estar solo que mal acompañado, como dice el dicho.

Sagitario

Mhoni Vidente te tiene para este domingo un augurio que te podría cambiar la vida: deja la humildad a un lado y deslumbra a todo mundo con el brillo de tu talento en lo profesional, ya que la oportunidad de dar un paso importante hacia adelante se hará presente en tu vida. Así que prepárate para demostrar quién eres realmente.

Capricornio

¿Recuerdas el dicho que dice que más vale prevenir que lamentar? Pues es momento de que lo pongas en práctica ya que el bienestar de uno es lo más importante en esta vida. Aprovecha este día y acude a un chequeo médico general, no por que haya probabilidades de algo grave, sino para descartar cualquier padecimiento que le reste a tu calidad de vida.

Acuario

Es complicado cuando en medio de una relación la otra mitad tiene actitudes que son muy difíciles de entender, sobre todo si tu pareja no te explica el por qué de sus acciones. Y si tú te enfocas solamente en eso, no podrás disfrutar de lo que tienes frente a ti, así que trata de ser empático con la persona que amas aunque no entiendas el por qué de su comportamiento. Así podrás disfrutar mejor del aquí y del ahora.

Piscis

Si has cambiado tus hábitos para buscar tener un mejor estado de salud lo mejor que puedes hacer es tener muy presente que para notar los cambios que deseas necesitas ser paciente. Roma no se hizo en un día y esto aplica cuando has buscado tener un nuevo comportamiento que le haga bien a tu cuerpo y a tu salud. Vas a ver que con el paso de los días te darás cuenta que todo el esfuerzo ha valido la pena.