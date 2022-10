El momento de conocer los pronósticos para el horóscopo de Mhoni Vidente ha llegado y sus vaticinios para hoy te ayudarán a enfrentar tu destino con la bendición de los astros. Y para que las estrellas estén a tu favor, es tiempo de conocer las predicciones para este DOMINGO 23 de octubre del 2022, para los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, ahora conocerán lo que les depara el futuro.

Directamente desde sus predicciones hechas para el portal Terra, los pronósticos de la vidente más famosa y respetada de México te podrán orientar para que puedas tomar las mejores decisiones que te permitan vivir en armonía con lo que los astros deparan para ti. Así que busca tu signo y revisa las recomendaciones que hace Mhoni Vidente para ayudarte a enfrentar a tu destino.

Aries

Las malas energías buscarán arruinar tu domingo ya que una serie de chismes sobre ti llega a tus oídos, y debes tener cuidado con ellos ya que este tipo de agresiones suelen hacerte daño. Lo mejor es la templanza Aries, por lo que debes ser fuerte y mostrar que estos rumores no te hacen daño, para que puedas salir victorioso de esta situación.

Tauro

Tu vida en pareja está en crecimiento por lo que debes hablar con él o ella, para aclarar las cosas ya que su relación no está del todo clara para ambos, por lo que deberás definirla junto a ella o él, para que ya no le quede a ambos ninguna duda de a dónde se dirigen. Aprovecha la calma de este domingo para tener este acercamiento y acabar con las interrogantes sobre su futuro.

Géminis

Tu vida en pareja será un tema importante este día por que te llegará una invitación para un viaje en diciembre, por lo que es el momento para que hablen y ambos se den un tiempo, sobre todo para que tú puedas estar en paz con tu vida sentimental. Ojo con las finanzas ya que te gusta gastar, pero deberás cuidar mucho tu dinero ya que los tiempos futuros no se ven prometedores.

Cáncer

El destino te sonríe Aries ya que este día te llegará una invitación para salir de viaje junto a tu pareja y amigos, y al mismo tiempo te llega un dinero que hace tiempo te debían. Y aunque te sientas tentado a gastar ese dinero en el viaje, lo mejor es que lo destines a una inversión, como comprar una casa o un coche, para que puedas crecer económicamente.

Leo

Este 23 de octubre será el momento en el que las energías negativas que estuvieron rondando tu vida cesarán, por lo que ya podrás de nuevo interactuar con las personas de tu alrededor, aunque en el aspecto monetario, todavía no te animes a pedir créditos o a solucionar problemas económicos, para evitar sufrir una sorpresa desagradable.

Virgo

Este fin de semana estuvo lleno de buenas noticias para ti Virgo, ya que se solucionaron temas administrativos como temas del seguro social o tu licencia de manejo. Y si no se han solucionado, este tipo de pendientes llegarán a su fin este domingo. Es importante que no hagas gastos innecesarios en este día y de aquí a diciembre, ya que estás haciendo planes para este mes y si no ahorras lo suficiente, no podrás realizarlos.

Libra

Mucho cuidado con los celos profesionales, sobre todo ahora que a tu pareja le llegará una buena noticia en el ámbito laboral, por lo que debes concentrarte en atacar estos sentimientos para que no provoquen un conflicto en tu relación. Por otro lado es momento de que mejores tu estilo de vida ya que tu cuerpo necesita una mejor alimentación.

Escorpio

En lo laboral, tu espíritu es una llama que arde vigorosamente, por lo que jamás debes permitir que alguien atente contra tu entusiasmo. En el amor, es importante que si has llegado a acuerdos con tu pareja, estos se respeten por que de lo contrario, la falta de cumplimiento de estos puede detonar en un conflicto grave en su relación.

Sagitario

El estrés es tu peor enemigo ya que debido a los astros que te rigen, cualquier tipo de situación que te ponga en esta condición te afecta mucho, por lo que es importante que trates de evitar este tipo de momentos en tu vida. Para fortalecer tu cuerpo y mente ante estos posibles escenarios puedes hacer ejercicios de respiración, o si lo consideras puedes recurrir a hacer yoga o meditación.

Capricornio

Este día Mhoni Vidente te tiene un consejo muy importante: es momento de que enfrentes el cómo manejas tus emociones fuertes, sobre todo la ira, ya que cuando esta emoción llega a ti, te es muy difícil manejarla y termina siendo muy dañina para ti y para quienes te rodean. En el amor, debes buscar que exista un equilibrio con tu pareja, ya que esa sensación que a veces tienes en la que te percibes como inferior a él o ella puede llegar a dañar de forma seria la relación.

Acuario

Acuariano, acuariana, debes poner límites a las energías negativas que te rodean y no permitas que estas te contagien o afecten, para que no se arruine la armonía de tu vida. En lo laboral es muy probable que todos tus esfuerzos sean recomepnsados este día en el que es muy probable que llegue a ti la firma de un contrato o un cambio de puesto, como recompensa a tu desempeño en el trabajo.

Piscis

Es momento de soltar Piscis, sobre todo esas actividades que te restan energía y que no te suman nada. Lo peor es que estas mismas actividades solamente te consumen tiempo, por lo que es importante que les digas adiós. Lo mejor será que ahora te concentres solo en aquellas actividades que te llevarán al éxito.