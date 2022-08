Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy DOMINGO 28 de agosto en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este DOMINGO 28 para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy DOMINGO 28 de agosto de 2022

Aries

No siempre tienes que tener la razón, en algunas ocasiones ceder ante tu pareja hará que se sienta más apreciada. Así que evita enfrascarte en peleas que sabes que podrías ganar a costa de los sentimientos del otro.

Tauro

Tu cuerpo es lo más importante que posees y es momento de que lo protejas. Es momento de cuidar un poco más tu salud, de esta manera puedes contribuir a que tu cuerpo y mente tengan cimientos más estables y fuertes.

Géminis

La ansiedad se ha apropiado de ti estos días y te ha hecho caer en un círculo de desesperación. No le permitas controlarte, buscar ayuda profesional y reducir el ritmo de tu vida podrá ayudarte a salir adelante.

Cáncer

Es importante retomar aquellas costumbres que habían formado como pareja y que le daban cercanía a tu relación, últimamente se ha abierto una brecha muy grande entre ustedes y la deben cerrar para que tu relación regrese al camino correcto.

Leo

Aléjate de las personas que te están lastimando y que con sus palabras te están guiando a un camino que sabes que no quieres. Tus círculos sociales se han vuelto un poco tóxicos por lo cual debes alejarte lo más pronto posible de ellos.

Virgo

Si deseas crecer en tu vida laboral, no puedes mantenerte estancado, las cosas no serán diferentes y siempre actúas igual y te mantienes en el mismo lugar. Emprender no es fácil, sin embargo, esto te ayudará a tu crecimiento profesional.

Libra

No dejes que los problemas externos comiencen a afectar tu vida, a lo mejor en los últimos días el estrés ha sido más alto de lo normal, pero debes de marcar límites para evitar que esto comience a afectarte en otras cuestiones.

Escorpio

Cada día es una nueva oportunidad para comenzar; no tengas miedo a abrirte a nuevas experiencias. Se vienen nuevas oportunidades y no puedes dejarlas pasar solo por no estar seguro de pequeñas cosas.

Sagitario

El camino que has tomado para mejorar el estado de tu salud está comenzando a hacer la diferencia en tu vida; incluso aunque aún no lo notas. Eso sí, debes ser constante pues los cambios tardan en notarse recuerda que todo a su tiempo. Capricornio

Pensamientos oscuros se pueden apoderar de tu mente y para combatirlos debes alejar de tu vida lo negativo. Realiza algunos ejercicios de relajación, verás que todo está en tu mente.

Acuario

Comienza a moverte, tu cuerpo te está avisando que necesitas comenzar a cambiar tus hábitos. Agrega el ejercicio a tu rutina antes que una cuestión de salud te de un aviso más fuerte.

Piscis

Lo que entra en tu cuerpo es importante y tu alimentación no ha sido la mejor de todas, hoy tendrás la oportunidad de cambiar por un estilo más sano, no lo dejes pasar.

Fuente: Terra