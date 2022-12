Es momento de descubrir lo que los astros te deparan en el horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, para que conozcas lo que el destino ha preparado para ti, con las predicciones para este DOMINGO 4 de DICIEMBRE del 2022 para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Para este domingo Mhoni Vidente, la astróloga más famosa y respetada de México ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero para el portal Terra. Lee en esta nota para saber si las decisiones que estás tomando son las mejores, para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente para este DOMINGO 4 de DICIEMBRE del 2022

Aries

Este domingo tienes una misión a la que le debes poner toda la prioridad del mundo y todas tus energías: descansar. Trata de aprovechar este día para mimarte y consentirte ya que has trabajado duro y el cuerpo necesita del descanso, así que olvídate de tus actividades diarias y sal de paseo o quédate en casa relajado y viendo series; así como es importante el darlo todo en el trabajo, también es importante descansar adecuadamente.

Tauro

En el amor pasas por un momento desafiante ya que tanto tu pareja como tú sienten que hay algo entre ustedes dos que les hace pensar que su relación no tiene futuro. Y si ambos quieren que su relación perdure, es momento de que pongan manos a la obra para que todo lo que han construido pueda rendir frutos. No es fácil, pero si trabajan juntos podrán salir de este bache en el que se encuentran.

Géminis

Tienes una cualidad que te hace diferente a los demás en el ámbito laboral y que te puede llevar lejos: tú ves más allá del dinero y por ello, será un día para que reflexiones acerca de todo lo que quieres alcanzar ya que se vienen cambios importantes en tu trabajo. Aprovecha que la ambición se hace presente en ti de forma positiva y piensa en todo aquello que quieres alcanzar.

Cáncer

Es momento de tranquilidad en tu vida ya que los tiempos en los que la economía era tu principal preocupación, han quedado atrás ya que te encuentras en una etapa de estabilidad económica que te brindará la paz mental que tanto buscabas. Así que enfócate en hacer solamente los gastos más necesarios de ahora en adelante.

Leo

Has pasado por retos muy fuertes y desafíos muy desgastantes que poco a poco, han ido comprometiendo un poco la esencia de tu ser, ya que normalmente eres alguien que siempre ve la vida de una froma muy positiva y últimamente, te has ido convirtiendo en una persona apática. Afortunadamente las personas no somos seres estáticos por lo que debes enfocarte en recuperar tu esencia para que vuelvas a disfrutar de la vida como antes.

Virgo

Debes prepararte emocionalmente ya que se aproxima una racha de celos que podría sacudir los cimientos de tu relación, por lo que deberás concentrarte en la confianza que le tienes a tu pareja para que este momento por el que ambos atravesarán, no eche abajo todo lo que han construido y por lo que han luchado en su vida de pareja. Resiste y evita que estos sentimientos negativos se adueñen de ti, para que no empañen tu horisonte.

Libra

El estrés puede convertirse en un gran obstáculo en tu vida, solo si se lo permites; aprovecha este domingo y trata de tomar las cosas con calma. Y además debes concentrarte en atender otro aspecto que viene con el estrés, que es el hecho de querer hacer muchas cosas al mismo tiempo, lo que te desgastará y al final del día, te impedirá hacer todo aquello que anhelabas. Así que lo mejor es dar un paso a la vez.

Escorpio

Este día los astros se alinean para que puedas vivir una etapa positiva en tu vida en la que podrás lograr todo lo que te propones y más, así que lo mejor es que empieces a vivir el presente y que dejes el pasado atrás, ya que así evitarás tener un retroceso y le podrás dar entrada a nuevos aprendizajes que te dejarán cosas positivas.

Sagitario

Los acuerdos son algo indispensable en una relación y si tú y tu pareja van a establecerlos o ya lo hicieron, es muy importante que los respeten, ya que de no hacerlo se empezará a generar desconfianza entre ambos y esto, podría pegarle a su relación. Pero si esto ocurre, no olviden que no hay nada mejor que aclarar las dudas que se tengan el uno del otro de frente y con calma, para que sigan llevando su compromiso en los mejores términos.

Capricornio

Bien dicen que el peor enemigo de uno es uno mismo y en tu caso esto se potencia ya que tus pensamientos negativos hacia ti pueden tener un efecto devastador en tu ser. Empieza a trabajar en tu vida el tener una perspectiva más optimista de las cosas, para que dejes de padecer con tus inquietudes y puedas por fin tener la certidumbre que buscas.

Acuario

Hay cierta tensión en tu relación de pareja por que ya no estás para que alguien te diga que sí, y después te salga con que no. No hay nada más importante que tu paz mental, por lo que es momento de hablar con claridad y exigir la certeza que necesitas, para que puedas dejar de sufrir de la incertidumbre que has estado pasando de un tiempo para acá.

Piscis

Si bien ser selectivo es parte de tu personalidad y es en parte lo que te ha llevado a donde estás, no debes de seguir ejerciendo este principio todo el tiempo ya que no solo lo aplicas en el trabajo, sino también al momento de conocer nuevas amistades. Date un descanso de esta forma de ver la vida y trata de abrirte un poco más a lo desconocido, ya que esto puede traerte cosas positivas.