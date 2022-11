Es momento de que descubras lo que los astros te deparan en el horóscopo de Mhoni Vidente para hoy, y conoce lo que el destino pondrá en tu vida con las predicciones para este DOMINGO 6 de noviembre del 2022 para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

En este artículo podrás saber si las decisiones que estás tomando son las mejores, para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia. Y es que con los vaticinios de Mhoni Vidente para el portal Terra, podrás saber lo que la astróloga más famosa y respetada de México ha pronosticado para ti.

Aries

La relación actual que sostienes enfrenta un reto ya que tu pareja se encuentra anhelando a una persona de su pasado, por lo que es muy importante que le digas cómo esto te hace sentir; si no hablan para aclarar este tema pendiente la relación no tomatá un buen rumbo, ya sea que busquen algo serio o simplemente quieran pasarla bien entre ambos. Aclara con tu otra mitad cómo esto te hace sentir y soluciona esta situación.

Tauro

Este domingo será muy importante que hagas una reflexión profunda y te digas a ti mismo que eres una persona muy valiosa y que se merece muchas cosas buenas en su vida. Tú lo sabes y muchas personas a tu alrededor te lo han dicho pero no está de más que te lo recuerdes, para que te atrevas a experimentar nuevas cosas en tu vida que se convertirán en recuerdos valiosos.

Géminis

La mejor forma de llevar una relación es llegar a acuerdos y al aprecer, eso es lo que necesita tu relación ya que existen mucho ruido alrededor de ella debido a los celulares y también a las redes sociales; estos están causando que se originen muchos celos entre ustedes, los cuales están provocando cada vez más peleas. Por ello si llegan a acuerdos sobre estos factores, respétenlos y su relación fluirá con armonía.

Cáncer

No hay nada peor en esta vida que vivir angustiado y esto es algo que estás enfrentando en este momento debido a una situación en tu vida cuya resolución has estado aplazando por varios días; para que recuperes tu vida Cáncer, es necesario que enfrentes este día el problema que te persigue para que puedas recuperar nuevamente tu felicidad. Verás que una vez que le hagas frente te sentirás mejor.

Leo

¿Te ha pasado que alguna vez conoces a alguien y te cae mal solamente por gestos que hace de forma cotidiana y ya no quieres ver más a esa persona? Pues pon mucha atención por que esta misma situación la está atravesando tu pareja, con quien estas teniendo comportamientos que no le agradan para nada. Pon de tu parte y trata de ubicar y corregir estos comportamientos, para que tu relación no entre en una crisis seria.

Virgo

En este día más que un reto tienes una responsabilidad personal contigo que no puedes aplazar más: necesitas mentalizarte para dejar de quedarte a la mitad de todo tu potencial si lo que quieres es que la prosperidad sea parte de tu vida. Es momento de que te entregues al 100% de tu potencial y te prepares para enfrentar los grandes retos que te pondrán en el lugar que te corresponde.

Libra

Tu cuerpo es tu hogar y siempre lo será, pero así como cuando limpias tu casa y le das mantenimiento para que siga siendo un lugar cómodo para vivir, también debes hacer lo mismo con tu cuerpo; por ello, necesitas escuchar lo que te demanda tu organismo y darle lo que necesita, no lo que a ti se te antoja para que tengas una rekación más armónica con él. Recuerda que en la medida en la que lo cuides, él cuidará de ti.

Escorpio

Una regla fundamental para la felicidad en pareja es el concoer muy bien a tu otra mitad, no para que sepas absolutamente todo de ella sino para que tengas una idea de lo que quiere de la vida y sobre todo, de lo que quiere de ti. Para que puedas lograr esto lo mejor es que te dejes llevar por el romance lo que además les ayudará a mantener viva la llama del amor. No olvides que esta es como un fuego que siempre hay que alimentar.

Sagitario

La salud debe ser tu prioridad este día Sagitario ya que existen males que son silenciosos y cuando uno los descubre demasiado tarde, pueden significar un auténtico dolor de cabeza. Por ello lo mejor es que aproveches este día para realizarte un chequeo general que te ayude a adelantarte a lo que sea que pueda afectar tu salud a mediano y largo plazo. Y al terminar esto, aprovecha y sal a realizar actividades al aire libre ya sea solo o con tus amigos o pareja.

Capricornio

En este momento estás lleno de mucha energía positiva y lo mejor para ti es que la mantengas ya que esta te hace ser único y especial, pero otra de sus ventajas es que impide que atraigas ciertas sensaciones y pesares que te pueden hacer sentir mal; y si permites que esto llegue a ti, podría tener consecuencias en tu interior que se reflejarán en tu exterior. Así que lo mejor es que te mantengas positivo como hasta ahora para seguir atrayendo puras cosas buenas.

Acuario

Acuario, es momento de que dejes de aislarte de tus amigos y familiares ya que el quedarte en tu casa sin ver a nadie no te ayudará a superar las sensaciones negativas que tienes ahora. Recuerda que mucha gente a tu alrededor te aprecia, por lo que debes aprovechar esto para dejarte querer y al mismo tiempo, escuchar lo que tienen para decirte que siempre será para tu propio bien.

Piscis

No le tengas miedo al cambio y aprovecha este día para escuchar el cambio que tu interior te reclama, ya que si le haces caso empezarás a reflejar el bienestar interior de tu ser hacia el exterior. Uno siempre se resiste a cambiar ciertos aspectos pero si te enfocas en hacerlo no te arrepentirás y empezarás a gozar de un nuevo tú. Y si realizas bien este cambio que viene de tu interior, nadie quedará indiferente, tanto quienes te aprecian como quienes no lo hacen tanto y estos últimos, lo creas o no, se llenarán de celos al verte brillar con tu nueva luz.