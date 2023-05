Conoce tu futuro de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 11 de mayo del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este JUEVES, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy 11 de mayo del 2023

ARIES

Cuida a la persona que tienes al lado, es probable que esté teniendo algunos pensamientos confusos con respecto a ti, no dejes que comience a sospechar de tu fidelidad. No dejes que una persona poco grata para ti te diga el día de hoy lo que debes hacer, si se trata de una persona que es tu jefe o tu superior, es algo inevitable. Tienes en tus manos un proyecto de vida muy importante y no has hecho lo suficiente para lograrlo, tienes que buscar las personas adecuadas que inviertan en él. Tomar decisiones serias siempre implica algunas dudas, ya que siempre nos preguntaremos qué hubiese pasado si hubieses cambiado de opinión y tomado otro camino.

TAURO

Tienes una buena oportunidad de trabajo esperando por ti, no dudes en tomarla cuando se presente durante la jornada. Una persona que tiene interés en ti está esperando que le hagas una invitación que te has demorado en hacer, es probable que tengas miedo o que no te atrevas porque crees que recibirás un rechazo. No reprimas tus sentimientos, es importante que los dejes salir cada vez que puedas, recuerda que siempre que nos guardamos lo que sentimos comenzamos a crear males en nuestro organismo, el motivo de esto es que las preocupaciones o lo que no decimos comienza a volverse algo malo para nosotros de manera física.

GÉMINIS

En una pareja las cosas deben ser compartidas, esto también corre para las tareas del hogar, donde debes tener cuidado con dejar la carga en solo una persona. No temas a tomar la decisión de invitar a una persona importante para ti a salir este fin de semana, es probable que la persona no sienta la misma intensidad de gusto por ti que tú por ella. No es momento de tomar la opción de mudarte de casa o de ir a una nueva ciudad, es tiempo de ver la realidad como es y de aceptar que aún tienes muchas obligaciones que cumplir en el lugar que resides.

CÁNCER

No es un buen día para hacer tratos de negocios con desconocidos y con gente que aún no tienes la confianza, no tengas miedo a decir que no a una propuesta que alguien te hará durante la jornada. La vida siempre se encarga de mostrarnos el camino y para ti no será diferente, especialmente durante la jornada, es probable que logres ver la luz al final de un camino muy oscuro que venías llevando hasta ahora. No debes siempre encontrarle la razón a los demás, a veces tú también aciertas con tus opiniones e ideas, propón algo hoy en tu trabajo y verás como todos quedan apoyándote en tu ocurrencia.

LEO

Alguien se ha fijado en ti para realizar un trabajo importante y te abordará durante la jornada, será algo muy bueno si le prestas atención y comienzas a idear cosas para proponer. Necesitas tomar un descanso de la persona que estás conociendo, podría ser bueno un tiempo aparte, ya que las cosas se están poniendo difíciles y no porque tú lo deseas, podría ser una relación que no va a alguna parte importante. Si por el contrario, te sientes muy bien en el lugar donde has llegado con esa persona especial, entonces debes escuchar a tu corazón y hacer la pregunta que les dará el pase a una relación mucho más formal.

VIRGO

Debes cuidarte de las migrañas nocturnas, es muy probable que estés acumulando tensiones y puedes tener problemas de insomnio. No dejes de intentar el tener algo importante con una persona que ha llegado a tu vida para volar tu cabeza y llenar tu corazón de emoción, no impidas que el amor pase por ti, no estás en el momento de negarte a sentir. Estás ante una oportunidad muy buena de ser feliz y necesitas comenzar a ver esto antes de que sea tarde.

LIBRA

Una persona nueva podría entrar en tu vida y si estás sin compromiso esto es una muy buena noticia, el problema es que no sabrás cómo manejar bien la situación al principio. Nunca es tarde para comenzar de nuevo y eso lo puedes sentir en tu interior, si estás terminando una relación a una edad más avanzada, no sientas que nunca más vas a tener la oportunidad de amar. Tienes que hablar con uno de tus padres, si aún están contigo, sobre un problema económico que tienes, no dejes de hacerlo, te ayudarán. Aún estás a tiempo de realizar una travesía que siempre soñaste con hacer realidad, comienza desde hoy a planear los pasos que te llevarán a ella.

ESCORPIO

No dejes que terceras personas se involucren en tu relación, ya sea de una forma presencial o por otras vías de contacto, si necesitas hablar de lo que pasa en tu vida amorosa, no escojas a un desconocido para desahogarte. Estás en un momento muy bueno para el amor, para querer a tu pareja o para encontrar a alguien nuevo, no dejes que se te pase el tiempo, necesitas dejar de temer a entregarte a otra persona por completo. Tentaciones que te alejen del ser amado podría aparecer el día de hoy, debes cuidarte de ellas y recordar el amor y el compromiso que tienes con la persona que elegiste como compañía de vida.

SAGITARIO

Una persona ha mostrado interés en ti y no has puesto atención, abre más los ojos. Una persona del trabajo te hará un cumplido muy grato. Recibirás una llamada de negocios muy importante, no dejes de atender, podría ser una buena oportunidad. Un gasto imprevisto podría ser algo que te arruine el día, pero piensa que podrás recuperar el monto que gastes en poco tiempo, no te preocupes. Tienes una persona en tu vida que necesita tomar este consejo, probablemente tu pareja sea alguien que necesita mucha seguridad todo el tiempo y está en ti el dársela.

CAPRICORNIO

Tienes una deuda con alguien muy cercana y le da mucho temor el cobrarte, recuerda pagar lo que debes, si la situación es al revés y eres tú quién teme a hacer el cobro entonces toma el valor para pedir lo que te corresponde. No tengas temor a dejarte llevar un poco por la vida, existen momentos en que debemos hacer esto y solo dejar que la corriente nos guíe hacia nuestro destino. Estás dejando de tomar el peso a las cosas que importan más en la vida, necesitas comenzar a pensar mucho mejor los pasos que vas a dar, debes abrir más los ojos a quienes están a tu alrededor.

ACUARIO

Acuario tiene una buena jornada, ya que puede cultivar uno de sus fuertes más grandes, la paciencia. Es tiempo de tomarse las cosas con calma para Acuario, tienes que tomarte un tiempo antes de decidir en una materia que te tiene con todos los pensamientos alerta a su posible solución, no dejes que esto afecte otras partes de tu vida. Pese a ser de carácter más inquieto, tienes la posibilidad de ser una persona que puede esperar por lo que quiere y lo que más desea, hoy es uno de esos días en que llegará una noticia importante a tu vida, pero implicará mucho tiempo de espera.

PISCIS

El amor necesita que esperes un poco más, si estás en una relación no des el salto a pedir un compromiso más serio aún, podrías espantar a la persona, quizás no se encuentra lista aún, toma más tiempo para conocerle mejor. Si vas a hacer un viaje al extranjero en un tiempo más, debes comenzar a preparar los detalles desde ya, tienes muchos trámites que debes realizar antes de emprender el vuelo. El amor espera pacientemente por ti, pero se está cansando, no dejes que se vaya la persona que has estado buscando por tanto tiempo. Una persona que te quiere mucho te está buscando para darte una noticia triste de su vida.