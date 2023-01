Conoce tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 12 de enero del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este JUEVES, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

ARIES

Este día deberás tener cuidado con tu dinero, no es momento de gastar grandes cantidades en cosas que no necesito. Si tu apuesta no es bien recibida por los demás, tienes que seguir adelante con ella por tu cuenta, pues los astros señalan que has dado el paso correcto.

TAURO

Hoy podrías tener una sobre carga de trabajo y saber si el rumbo que sigues ahora es lo que realmente buscas conforme a tus objetivos profesionales. Vas a descubrir tus grandes logros, pero también esos desaciertos que te han llevado a estar en la lona más de una vez.

GÉMINIS

Las predicciones de este día señalan que podrías tener dificultades con tu pareja, trata de entender las cosas que te pide para que puedas llevar las cosas en paz o de lo contrario separar sus caminos para que puedan llegar cosas nuevas, recuerda que lo que ya no vibra como tu se va de tu vida luego de cumplir su cometido.

CÁNCER

Para este jueves 12 de enero los astros señalan que debes ser muy abierto y paciente con las personas que te rodean, el trabajo en equipo es una coreografía en donde todos deben saber, de antemano, el momento en el que deben entrar a escena. No puedes producir en el caos o en el desconocimiento.

LEO

En los horóscopos de hoy, eres uno de los signos del zodiaco con cosas por mejorar, es momento de darse cuenta de ello, no seas la sombra de nadie, mucho menos de la persona que amas. Tienes que conseguir, dentro del universo de tu pareja, espacio para crecer y ser independiente, el amor debe ser parejo.

VIRGO

Deberás poner atención a tu salud mental y a cerrar heridas que se crearon en tu pasado, Recuerda que nunca es tarde para enmendar el rumbo. Y hoy es un buen día para reencontrarte con tu centro y con tu tranquilidad, piensa en ello y trabajo en tu interior.

LIBRA

Es un buen momento para bajar la intensidad y reconocer lo mucho que se puede aprender de los errores. Te ha costado dinero y dedicación llegar a este punto, pero era necesario para que recibieras un aprendizaje esencial.

ESCORPIO

Tendrás un día muy ajetreado, hoy debes tener calma antes de lanzar una apuesta o hacer una inversión, por rutinaria que sean, debes analizar con cuidado todos los factores que rodean esa elección. Y es que no te has dado cuenta de que las últimas decisiones que has tomado no han sido las mejores, y se debió a que te precipitaste.

SAGITARIO

Debes cuidar lo que comes de una manera más radical, aléjate de esas tentaciones. Pon tierra de por medio entre tú y esas delicias que amenazan con traer de vuelta a tu vida a las azúcares, las grasas y otras sustancias adictivas y tóxicas que alteran tu metabolismo.

CAPRICORNIO

Eres uno de los signos del zodiaco más trabajadores y disciplinados, esto te traerá recompensas en tu mejor época del año, compra zapatos nuevos para que pises el éxito y te conviertas en una persona llena de suerte y abundancia pues, estás en un momento dulce de la vida que debes aprovechar.

ACUARIO

Debes abrir bien los ojos, hay que estar más atento al flujo del dinero. Esas pérdidas que has tenido a últimas fechas tienen explicación, y puedes evitarlas. Es vital llevar un recuento de todas las manos que entran en contacto con el dinero, y hacia dónde lo mueven. Ahí está el eslabón roto que debes recomponer.

PISCIS

De acuerdo con las predicciones para este día te espera una plática con un ser querido que te ayudará a ver la vida desde otro punto, trata de tomar lo mejor y pon el pecho a las balas cuando sea necesario, es bien sabido que el orden no es lo tuyo, pero por ahora en este caos encuentras La Paz que necesitas en tu vida.