Conoce tu futuro de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 13 de abril del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este JUEVES, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy 13 de abril del 2023

ARIES

Comienzas a tener disposición para empezar a cumplir tus metas y sueños que no lograbas concretar por miedo al fracaso, pero recuerda que sólo es cuestión de dedicación y paciencia para que estas den los frutos que tanto necesitas. Haces pagos atrasados de tu tarjeta de crédito, tramitas la visa americana y el pasaporte a fin de ordenar tu papelería. Recuerda que eres un signo de fuego, eso te hace ser valiente y decidido, pero trata de evitar situaciones de soberbia para evitar problemas con tus compañeros. Un cambio de puesto o de trabajo se avecina, el cual te dará una mejora económica.

TAURO

La abundancia y satisfacción personal llegarán a ti este jueves, por lo que cada paso que des en tu vida lo darás con mucha satisfacción y sobretodo seguridad, provocando que muchas buenas bendiciones comiencen a llegar a tu vida. Recibes la invitación de un amor nuevo que te dará mucha alegría. Retomas un curso universitario o diplomado; recuerda que el signo es uno de los más inteligentes del zodiaco. El mensaje de tu ángel es: ‘Libérate del miedo, ahora’, el triunfo está en tus manos, no lo desaproveches”.

GÉMINIS

Comenzarás a tener un crecimiento laboral, ya sea dentro de la misma empresa o te llegará un nuevo ofrecimiento que te dará grandes frutos profesionales y en cuestiones de dinero, por lo que no deberás de desaprovecharlo. No pelees con tu pareja, si ya no se quieren, es mejor darse un tiempo y ordenar tus sentimientos. Realizas el trámite de un crédito bancario para comprar un departamento o casa. Recuerda que Géminis siempre necesita tener un patrimonio para sentirse seguro.

CÁNCER

Es un buen día para depurar a gente que está contigo por conveniencia y sólo absorben tu buena energía, sólo quédate con aquellos que están tanto en las buenas como en las malas, ellos di valen la pena. Sufrirás cambios radicales en tus actividades, serán días de tener mucha fuerza interior para solucionar lo que te daña. Tu día mágico será el jueves, tus números cabalísticos el 02 y 13. Tu color será el naranja, te dará más alegrías si lo usas en tu ropa. Tramita tu título o certificación de estudios.

LEO

Tus plegarias han sido escuchadas, ya que llegará una persona la cual te hará sentir el amor verdadero y que te procurará como siempre lo habías pedido, por lo que en los terrenos del corazón, se avecinan buenas cosas. Deberás emplear la sabiduría y prudencia en lo que realices para alcanzar el éxito que deseas. Días de mucho trabajo y revisión de tus superiores. Tu día mágico será el martes. Tus números de la suerte son el 14 y 25 y tu color es el verde, de la salud y el dinero. Entrarás a una dieta saludable y harás ejercicio para verte mejor.

VIRGO

Tienes que sacudirte todos esos malos pensamientos que no te dejan nada bueno, pues últimamente esas ideologías han provocado que te vuelvas más inmaduro y miedoso en lo que respecta a la toma de decisiones. Tu mejor día será el miércoles. Tus números de la suerte son 07 y 23. Tu color es el blanco de la abundancia, que te ayudará a tener fuerza espiritual. Cuídate de las mentiras que te rodean; no confíes tanto en tu pareja y amigos, pues no son de fiar y te podrían traicionar. Trabaja en tu sanación energética.

LIBRA

Tus deudas comenzarán a quedar saldadas gracias a un bono extra que te llegará; además de que tu esfuerzo se verá premiado en el trabajo, pues te llegará una nueva oportunidad que te ayudará a mantener una salud financiera. El mensaje de tu ángel es ‘Libérate del pasado, que se aproxima un futuro muy enriquecedor’. Tus números mágicos son 02 y 15, y tus colores el rojo y el blanco. Pagas una deuda de tu tarjeta de crédito. Te ofrecen un trabajo que te dejará más ingresos.

ESCORPIO

Entrarás en equilibrio después de haber tenido varios desbalances internos; sin embargo, por fin verás la luz al final de túnel y comenzarán a renacer como ave fénix, pero lo mejor del todo es que comenzarás a sanar ciertas heridas del pasado que no te dejaban seguir adelante. Estos días estarás en curación de tu cuerpo y espíritu, y por eso empiezas a hacer ejercicio. Tramitas tu título o decides iniciar una maestría de tu carrera universitaria. El mensaje de tu ángel es: ‘La vida es maravillosa y debes atraer la prosperidad con pensamientos positivos para que genere resultados positivos’.

SAGITARIO

Debes tomarte las cosas con más calma en lo que a trabajo respecta, pues eres de los signos del zodiaco que se dejan consumir por el estrés y eso puede traer graves consecuencias tanto internamente como físicas, por lo que deberás trabajar en saber manejar este sentir. ompras boletos de avión para irte de viaje con tu pareja, recuerda que los mejores momentos los disfrutas en compañía. Eres muy intenso con los negocios y proyectos de trabajo, eso hace que siempre triunfes. Tu signo es el último que madura, así que empieza a dejar atrás las fiestas o los excesos.

CAPRICORNIO

Te sentirás pleno durante este día, pues las cosas te saldrán bien en la mayoría de aspectos de tu día, por lo que pensarás que la suerte está de tu lado, por lo que deberás de mantenerte así para comenzar a cumplir algunos sueños que dejaste inconclusos. Eres muy bueno para ayudar a los demás sin recibir nada a cambio, y a veces abusan de ti, así que trata de diferenciar quiénes son tus amigos y quiénes abusan. Tendrás un golpe de suerte por lotería con los números 27 y 60.

ACUARIO

Al ser un signo del zodiaco sumamente sociable, te ayudará a conocer más personas y por qué no un nuevo amor que te hará vibras de pies a cabeza, pero la clave de este éxito amoroso, será el no titubear cuando quieras expresar tus sentimientos. Tendrás un dinero extra por la venta de una propiedad familiar. Te regalan una mascota. Preparas una fiesta en estos días para un familiar o tu pareja. Empieza a dar clases para que te mantengas siempre actualizado en los temas de tu carrera universitaria.

PISCIS

Trata de no confiar en tus compañeros de trabajo, uno de ellos te quiere traicionar; evita platicar tus asuntos personales. Te invitarán a salir de viaje por trabajo. Tramitas tu título universitario. Procura pagar cuentas atrasadas y ordena tus pagos. Ya no seas rencoroso con tus amigos y familiares. Tus números mágicos son 23 y 44. Un amor nuevo llegará a tu lado para quedarse. El mensaje de tu ángel es: ‘Nuevo comienzo’, esto implica que es el momento de que inicies una etapa diferente y dejes lo negativo en el pasado.