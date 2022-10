Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 13 de octubre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este jueves, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 13 de octubre de 2022

ARIES

Se acerca el fin de semana, pero ten cuidado, supervisa bien tus labores o las de las otras personas, porque puede haber una llamada de atención debido a que has dejado a un lado la supervisión por pensar en el fin de semana; será mejor que supervises está acción para que no te afecte pues, entre las predicciones de hoy se asoma un pleito por cuestiones laborales inconclusas, recuerda que debes siempre hacer lo que esté a tu alcance y no mortificarte por la irresponsabilidad de otro pues, este signo del zodiaco sufre mucho con estas cuestiones.

TAURO

¿Te duelen los hombros?, puede que en ellos recaiga la responsabilidad de algún tema por resolver, ten calma que seguro tomarás la mejor decisión pero, recuerda que debes elegir lo que sea mejor para ti y no sólo pensar en el que dirán, pues podría ser una oportunidad única que hará que las personas te vean con otros ojos y así seguir subiendo en la vida

GÉMINIS

¡Detente! Quieres poner un negocio, tal vez sea por que necesitas dinero pero, ten calma, mejor dale otro uso a tus ahorros o trata de que se incrementen, las relaciones con las personas son complicadas y cuando hay dinero de por medio estás suelen ser aún más complejas, por lo que este signo del zodiaco no suele lidiar bien en estas situaciones, es mejor esperar el momento o encontrarlo y volverlo perfecto.

CÁNCER

Este día marcan los horóscopos que necesitarás más fuerza que nunca, una difícil situación familiar podría aparecer y necesitarás dar lo mejor de ti para que tú o los tuyos pasen este trago amargo que, a la larga los fortalecerá, recuerda que no hay mal que por bien no venga.

LEO

Recuerda que el éxito llega con trabajo y constancia, por lo que no esperes que de pronto la fortuna cambie y tu realidad se modifique, recuerda que no eres un árbol puedes moverte libremente y si no te gusta dónde estas ahora, trabaja para que el día de mañana tu situación mejore pues, Pasa más tiempo con tu familia para que sientas de nuevo tus conexiones más cercana y te encuentres contigo mismo.

VIRGO

Te gusten o no, eres un signo del zodiaco muy asediado, debes desarrollar vínculos más allá de las meras ventas y de las operaciones comerciales. Los mejores clientes y jefes son aquellos que se sienten como parte de tu familia.

LIBRA

Comienza a disfrutar de tu cuerpo, es el primer paso para un equilibrio saludable. Tienes que realizar un rito que, cada mañana, despierte todos tus sentidos y potencie su alcance. De manera que apenas despunte el sol, antes de salir a tus obligaciones, prueba, toca, huele, observa y escuchar. Ten un primer contacto con objetos que deleiten a todos tus sentidos y mejorará tu ánimo

ESCORPIO

Se acerca tu mejor época del año y cerrarás grandes círculos que habían estado abiertos y habían provocado dolor pero, en este mes sanará por lo que este jueves 13 de octubre las predicciones dicen que conocerás a una persona muy afín a tu signo del zodiaco y que podría ser el inicio de una nueva historia que probablemente te guste más que tu historia anterior, no pierdas la fe y sigue creyendo en el amor.

SAGITARIO

Debes reencauzar tus circuitos energéticos, por lo que la astróloga te recomienda un ritual en el que al dormir destapes tus pies y dejes la ventana abierta para que el aire circule y limpie las malas energías que has pisado en la calle y con ello mejorar tu suerte.

CAPRICORNIO

Preparate, este días podría estar muy movido, varios compromisos escolares o laborales tocaran a tu puerta y esperan que estés listo para poder resolverlos, no dejes nada incluso hoy por que te podrían 'crecer los enanos' y volverse un problema de consideración, trata de que esto no te pase y cumple al pie de la letra todo lo que tus superiores te pidan para mantener esa buena imagen tuya que tanto te gusta.

ACUARIO

Durante este día podrías sentirte algo triste o angustiado por que las cosas no salieron como esperabas este año pero, ten paciencia pues, las mejores cosas de la vida se toman su tiempo. En las relaciones tienes que mojarse ambas partes, o todo se vuelve una mera servidumbre. Delega algunas obligaciones en la persona que amas, de lo contrario podría perderse el amor y el respeto.

PISCIS

Hoy deberás poner atención a todo lo que digas y escuches, toda mentira blanca, cuando se trata de dinero, puede hacer mucho daño. De manera que es hora de ser sincero con lo que ha sucedido. Cuenta las cosas como ocurrieron y promete que tomarás las medidas pertinentes. Es lo que toca, y es la manera en que vas a honrar tus obligaciones. Si haces esto, el problema no va escalar y podrás tener un día muy pleno.