Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 15 de diciembre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este jueves, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

ARIES

Los problemas económicos no han sido motivo de peleas dentro de la relación; sin embargo, algunos préstamos del futuro comenzarán a causar una posible riña entre ambos, por lo que deben platicar muy bien la responsabilidad de cada uno en este aspecto. Tienes que atender al futuro hoy. Y la manera de hacerlo en cuanto a tu cuerpo es ejercitarte más y mejor. Vuelve a esa rutina exigente, y deja de lado esa pereza que el día de mañana puede traducirse en una cuenta difícil de pagar.

TAURO

Es muy importante que te quede claro que nunca conocerás a tu pareja al 100%, por lo que no debes presionarla a que te diga algunas cosas, ya que todas las personas de este planeta tienen su propio misterio. Recuerda que si te quiere contar algo será a su tiempo y sin necesidad de presiones. Si las cosas no han salido como esperabas, se debe a que fuiste un tanto irreal en tus expectativas. No creas que por ir más rápido en tus rutinas de ejercicios eso va a apurar el cambio positivo que deseas. El cuerpo tiene sus plazos y sus mecánicas.

GÉMINIS

Te comienza a molestar la cercanía que tiene tu pareja con una amistad, hasta el punto de sentir celos y un poco de enojo, pero debes de comenzar a confiar en tu ser amado, ya que esas muestras de afecto para nada son lo que te imaginas, además debes de respetar su espacio y círculo social. No puedes vivir con ese miedo al contacto, a los elementos, a los parásitos… a la vida, en suma. Tienes que evitar que sea lo que dicte tus acciones y tus proyectos. La vida siempre es un riesgo, y lo que nos hace fuertes y productivos es enfrentarlo.

CÁNCER

En los últimos días, te has sentido muy distanciado de tu pareja, por lo que este día es un buen momento para reconectar con tu pareja con una cena romántica o un plan que sólo los incluya a los dos, ya que si no la brecha entre ambos cada vez se hará más grande. Un pequeño cambio puede obrar maravillas, siempre que se realice en la esfera precisa y en el momento que debe realizarse.No hay que escatimar gastos cuando se trata de tu salud. Además, si inviertes hoy está escrito que ahorrarás en gastos médicos mañana. Más vale prevenir que atender.

LEO

Necesitas prestar más atención a los reclamos de tu pareja, ya que los está minimizando mucho y eso comienza afectar la confianza con tu pareja, lo que podría provocar que se vuelva una bola de nieve y termine en una ruptura. Tu primer pensamiento esta mañana debió estar centrado en tu trabajo. Esa debe ser tu principal preocupación y tu único objetivo. Hoy debes apostar por el cuidado de tu dentadura. Esas pequeñas molestias no son naturales y es mejor que las atiendas de una vez.

VIRGO

Es importante que atiendas al crecimiento de tu pareja, y que le des la oportunidad que en su momento te dio. Hoy es un buen día para que te plantees ayudarle a dejar su empleo y que se centre en su desarrollo. Hoy es buen día para poner en duda a los que te critica de manera infundada. Dicen que quien golpea primero, golpea más fuerte. Este es un buen día para hacer eso con las enfermedades a las que eres proclive.

LIBRA

Debes aprender a callar cuando la situación lo amerite, no se trata de ocultar las cosas, sino estudiar la situación para no lastimar a tu persona favorita con la respuesta que sea. Esto te ayudará a controlar esos demonios internos y a ser más prudente antes las malas situaciones. Hay ciertos aspectos de tu manera de trabajar que seducen y son irremplazables. Esas son las que debes incentivar, pues son la razón de que te contraten, te den confianza y te elijan por encima de otros. No pierdas el tiempo con soluciones mágicas. La única manera de que preserves tu bienestar y tu salud es con esfuerzo y dedicación, con apertura de mente y de cuerpo.

ESCORPIO

A tu pareja le cuesta mucho decirte las cosas por temor a tu reacción, ya que siempre quieres tener la razón y eso está fracturando la comunicación entre ambos, por lo que debes estar más abierto en mente y tener la opinión de la otra persona, en este caso de tu ser amado. Hoy te vas a enfrentar a una dura decisión. Debes elegir entre un recorte o pasar una temporada de limitaciones. Hoy es un buen día para invertir en el cuidado de tus ojos. Se irritan, se humedecen y en ocasiones presentan pequeñas molestias.

SAGITARIO

Estás muy ofuscado por la personalidad de tu pareja y todos los logros que tiene; sin embargo, no debes vivir bajo su sombra, ya que tu también puedes lograr objetivos y cumplir sueños que presumir, así que no debes estancarte y comienza dedicarte a lo que te hace feliz. También la mente juega en el arte de hacer dinero, y tal el suyo sea el papel protagónico. La primera señal de madurez es ese momento cuando perdonamos a nuestros padres, cuando nos hacemos responsables de nuestras vidas y nos desapegamos de su influencia, para bien o para mal.

CAPRICORNIO

Un viaje se aproxima en los próximos días; sin embargo, no está contemplado tu pareja y estás considerando muy seriamente no asistir, eso sin duda sería uno de los peores errores que podrías cometer, ya que ambos deben de entender que aunque estén juntos tienen su vida privada y se necesita respetar. Cuando parece que estás más perdido, en realidad estás en el punto más cercano a encontrarte. Tus sentidos se expanden, la adrenalina se libera, todo parece más claro. Es bueno que cambies de parecer, sobre todo en lo que tiene que ver en cuanto a lo que haces por tu salud.

ACUARIO

Hay cierta sensación discordante en el aire. Sientes que tu pareja no es del todo honesta contigo, y la verdad es que es así. Tu carácter luchador sabe imponerse a toda situación. Lo que hoy pasa no es algo nuevo para ti, y se trata de un problema que sabes que tiene solución. Hoy tus pasos debes ser firmes, y dirigirte hacia ese encuentro que temes realizar.

PISCIS

Los cambios son indispensables para los cambios y sobre todo para madurar y pasa lo mismo en el terreno del amor, por lo que no debes tener miedo a dar un paso que es necesario y que no lo das por miedo a salir afectado o a que las cosas no salgan como pretendes. Un fracaso nunca debe ser el final del camino, porque eres mucho más que un mero proyecto. Un tropiezo siempre implica consecuencias. Es un buen día para trabajar con tu interior. Esa dimensión de ti mismo en la que no sueles invertir demasiado, pero que es esencial para que te mantengas tan productivo como deseas.