Descubre lo que los astros te deparan para este día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 17 de NOVIEMBRE en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este jueves, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 17 de NOVIEMBRE de 2022

ARIES

No debes preguntarse más las razones del por qué estás bendecido en estos momento en el amor, pues todo se debe a tu gran corazón pues valoras lo que tienes y no caes en tentaciones. Hay que saber esperar a que la siembre rinda, que los frutos maduren y sea el momento de recoger la cosecha. La verdadera virtud para crear riqueza consiste en reconocer el momento justo para recoger la cosecha. Este es un buen día para practicar la sordera, y prestar oídos sordos a esas voces llenas de negatividad que insisten es demeritar tu esfuerzo y tus logros.

TAURO

Estás dejando de ganar dinero por razones tontas, por no dar a doblar tu brazo en una disputa sin importancia. La otra parte, lo sabes, tiene toda la intención de reconciliarse, a pesar de tu resistencia. En temas del amor, hoy te despiertas con la necesidad de que tu amor diga de sí mismo más de lo que es, que quede huella de lo que tú y la persona que amas son. Con ese fin, deben crea espacios que sean solo de ustedes y de nadie más. Tienes que evitar el desvelo, pues para un signo tan mesurado como el tuyo la falta de descanso puede ser muy nociva.

GÉMINIS

A pesar de que estás con tu pareja, debes entender que hay cosas que deben de hacer por separado y no todo el tiempo deben de estar juntos, ya que puede comenzar a sofocar a tu ser amado y provocar una ruptura. Siempre habrá una pérdida, que puede o no reflejarse en el balance final, pero va a estar ahí. Mejor es que te hagas a la idea, y no te obsesiones con recuperarla. Si no te gusta lo que el espejo te devuelve, debes lamentarte menos y hacer más. Es una regla muy sencilla: preocuparse no suma, ocuparse sí.

CÁNCER

Hoy es un buen día para regalarle un detalle a tu pareja, ya sea un pequeño obsequio material o una carta. Esto ayudará a fortalecer la relación y la confianza. Te preguntas cómo hacer que el dinero te rinda más. La respuesta es sencilla, pero requiere de gran disciplina: prioriza gastos. Reconoce aquello que es imprescindible (comida, techo, servicios).No excluyas a tu sexualidad de tus planes de salud. Hacer el amor es un ejercicio que te lleva al límite como ningún otro. Mejor a tu corazón, tono muscular y sistema inmunológico.

LEO

Las llaves de la vida están hechas de amor. Las puertas que conseguimos abrir en todas las esferas tienen que ver con el amor. Los rivales se acumulan a tu alrededor. Eso no es algo que deba preocuparte o atemorizarte, pues al final de cuentas solo tiene enemigos quien tiene algo valioso que aportar. No debes permitir que la mentira se instala de nuevo en tu vida. No te ha sido fácil encontrar a las personas transparentes y honestas que ahora te rodean.

VIRGO

Tu relación está muy lejos del colapso, lo que pasa es que ambos están viviendo con intensidad donde no existen los límites, deben de aprender a manejar la situación y pensar antes de actuar, sino quieren que se vuelva un ambiente tóxico. Las heridas sanan, aunque toma tiempo. Las económicas llegan a un fin y se curan, siempre que mantengas la disciplina y la mesura. Es mejor olvidarse de esas personas a las que les gusta dirigir tu vida. A cada intención suya te sientes más perdido y más débil, y eso no es justo, pues no se comprometen con tu cura ni con tus emociones.

LIBRA

Recordar de dónde venimos para comprender en donde estamos. De manera que en días como hoy, en los que hay discrepancias y algunos rencores, debemos recordar antes de actuar. Te han enseñado que ser un buen jefe es estar en contra de los trabajadores. Que un buen jefe debe dominar a su equipo en aras de las metas productivas. La música puede ayudarte a reconectar con tu entorno. Te sientes aislado, sin una guía para encontrar a voluntades como la tuya.

ESCORPIO

Es un buen día para que tu pareja y tu hagan una lista de reproducción en donde depositen las canciones que se han dedica y así escucharla, esto les ayudará a no perder la llama del amor y recordar cuanto se aman. Tu toque es lo que realmente cuenta, y es justamente lo que tu trabajo, los servicios que ofreces, los productos que creas no pueden perder. Hoy es un día en el que debes abrir los ojos. Te has engañado a ti mismo en cuanto a los cuidados de tu cuerpo.

SAGITARIO

Las deudas comenzaran a consumir tu relación ya que has pedido muchos préstamos que no has podido pagar, inclusive a tu pareja, por lo que es un buen momento para que reflexiones ante la situación. Un buen líder no confunde los gritos con las órdenes, ni el maltrato con la disciplina. No puedes seguir tirando de esta rama, pues está a punto de quebrarse. Para mejorar el estado de tus vías respiratorias coloca sacos de hojas y flores aromáticas bajo tu almohada.

CAPRICORNIO

Nada es para siempre, pero carece de sentido dejar de disfrutar de algo por pensar en su finitud. Tu relación puede durar mucho… o no. El trabajo no puede esperar, pues es necesario que los esfuerzos se redoblen. Es probable que sientas que han pasado las tormentas y que puedes tomarte un descanso. Tu cuerpo es una maquinaria perfecta, cuyo funcionamiento no siempre comprendes. Hoy es un buen día para que equilibres sus principales componentes.

ACUARIO

Ahora que estás en una relación, te estás alegando de tus seres queridos y eso está mal, ya que sólo te estás enfocando en una cosa cuando hay más situaciones importantes. Hoy tienes frente a ti una dura disputa, en la que debes intentar una aproximación diferente a las que sueles usar. Tienes de moderar tu consumo de carne. No se trata de volverte vegetariano, sino de conservar tu mejor salud. Y es que sueles concentrarte en un solo tipo de alimento en ciertas temporadas.

PISCIS

Este es un día propicio para firmar contratos o realizar sociedades, pues los astros están a favor de todo aquello que signifique fuerzas y voluntades que se sumen. La suerte de parte de tu pareja en este día. No temas por lo que pueda venir ni por lo que ha pasado, pues esos trances no van a hacer mella en la solidez de lo que tu pareja y tú han cultivado. Es un buen ejercicio, para tu mente y para tu cuerpo, que medites, y que lo hagas bajo una buena guía.