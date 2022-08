Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 18 de agosto en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este jueves, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 18 de agosto de 2022

Aries

Presta atención al trabajo porque la solución exacta para los problemas que te han estado rondando podría estar frente a ti. Demuéstrate que tienes la habilidad y las capacidades para superar tus errores.

Tauro

Debes de poner límites a los pensamientos vagos y la procrastinación, este jueves es el día en el que ya no debes tolerar bajo ninguna circunstancia la inactividad y mediocridad en tu vida y en tu empleo.

Géminis

El amor está en el aire para ti todo el tiempo y es momento de que aceptes que tus enamoramientos se van tan rápido como llegan. Parte de esto se debe a tu miedo a los enfrentamientos, no permitas que esto continúe así.

Cáncer

Evita a toda costa dejarte llevar por la manipulación, ya sea de tu parte o de parte de la gente que quieres. Estás permitiendo que límites que no deberías cruzar se borren y eso tiene consecuencias.

Leo

Esta podría ser tu mejor época del año, sobre todo en el amor, así que invita a tu pareja a explorar más sus sentimientos y atrévanse a llevar su relación al siguiente nivel.

Virgo

Abandona tu zona de confort. Sabes que el lugar en el que estás ya no es para ti, pero tu miedo a los cambios te han mantenido encadenado a los sitios que no deseas estar.

Libra

El tiempo se te va entre los dedos y cada segundo que pierdes no volverá a ti. Deja de enfrascarte en las minucias diarias, dedícate tiempo a ti y a tu futuro antes de que te arrepientas.

Escorpio

Después de mucho tiempo, por fin tendrás un descanso en la parte del dinero. En el Tarot te salió la carta ‘La Estrella’, lo que significa que por fin saldrás de todos los problemas económicos que te rodean.

Sagitario

No dejes que las discusiones debiliten tu confianza, deja de ver cosas en donde no hay y llevar todo a las discusiones, encuentra dentro de ti lo que ha generado esta inseguridad y resuélvelo.

Capricornio



Nada es seguro, la incertidumbre es parte de la vida. Pero a pesar de esto debemos seguir esforzándonos y disfrutando de nuestra vida, no dejes que los tal vez se lleven una parte importante de tu vida.

Acuario

No te culpabilices por sentir rechazo. Las personas que te aman y te quieren tal cual eres son suficientes, no insistas en entrar en los caminos de alguien que no está en tu destino.

Piscis

La competencia no te llevará a nada, mientras tú tengas estabilidad económica y emocional debes de dejar de preocuparte por rivalidades que no valen la pena. Al final del día esto no te dará ninguna ganancia.

Fuente: Terra