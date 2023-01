Conoce tu horóscopo de acuerdo a las predicciones de Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día, en el horóscopo de hoy JUEVES 19 de enero del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este jueves, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 19 de enero del 2023

ARIES

Te espera un jueves 19 de enero lleno de amor en pareja, es momento de volver a encender la llama del amor y recordar el por qué elegiste a esa persona como tu pareja, es fundamental que te vuelvas a enamorar de todo lo que construye en tu relación, por algo estas dónde estás, recuerda que la persona que llega siempre es la correcta.

TAURO

Las predicciones dicen que hoy podrá ser un gran día para ti, que eres de los signos del zodiaco que mejor saben trabajar, pero debes de saber esperar el momento perfecto para todo. Entiende que en el amor no hay maestro, no hay guía, no hay método, te toca a ti ir descubriendo sobre la marcha sus reglas y sus exigencias.

GÉMINIS

Según los horóscopos del jueves 19 de enero será un día en el que tu dualidad podría jugarte en contra, se sincero siempre y no hagas cosas porque te lo piden sino porque te nacen, esta es una de las principales raíces de tus problemas, supera ello y crecerás internamente desde ya.

CÁNCER

Trata de meditar, nada como reencontrarse con uno mismo para sentirse mejor, aquello que anhelas algún día llegará, pero, si no cuidas de ti y de tu mente, las cosas no van a funcionar, esta es una ley de la vida que tienes que tener presente, pues, tu signo del zodiaco es el de un líder nato que necesita sentirse importante siempre.

LEO

Las estrellas y los horóscopos señalan que este jueves 19 de enero debes apelar a lo que vive dentro de ti, es un día que debe ser el último en que toleres a la mediocridad como la medida de tu empleo. Es tiempo de salir de este círculo vicioso que no te permite crecer, y a lanzarte a buscar lo que será el siguiente paso en tu vida.

VIRGO

Se aproxima una buena noticia para ti, se trata de una sorpresa en el amor, pero debes poner atención pues, esperarlo todo se puede parecer a esperar nada. Tu pareja lo espera todo de ti, y ese es el problema. Todo lo que tiene que ver compromiso y con tu pareja parece a punto de suceder, pero nunca acaba por ocurrir.

LIBRA

Es momento de sacar las garras en sentido figurado, no dejes que te dejen fuera de este proyecto, y mucho menos que te escatimen el reconocimiento por tus ideas, que fundamentan todo este nuevo emprendimiento. Es ineludible que reclames ese reconocimiento, esto te motiva a ir por más.

ESCORPIO

Este jueves 19 de enero es ideal para que comiences a disfrutar de tu cuerpo, es el primer paso para un equilibrio saludable. Tienes que realizar un rito que, cada mañana, despierte todos tus sentidos y potencie su alcance. De manera que apenas despunte el sol, antes de salir a tus obligaciones, prueba, toca, huele, observa y escucha.

SAGITARIO

Es momento de que te pongas a prueba, sal de tus ambientes y abandona tu zona de confort. La única manera de salir de este letargo es darte a ti mismo una sacudida que encienda tus sentidos y te devuelva las ganas de vivir.

CAPRICORNIO

Será un día de gran carga de trabajo y análisis para poner un negocio propio los fines de semana. Un dinero extra llegará a ti por cuestiones de lotería con los números 07 y 19, intenta comprarlo el hoy mismo para que la suerte se maximice.

ACUARIO

Debes mentalizarte en terminar tus estudios, los momentos difíciles han sanado y comienza tu resurgir para encontrar tu mejor versión en los próximos días. Trata de no mirar a las personas por lo que tienen, esto te ayudará a conocer mejor el interior y no el exterior, para que después no te vengan con sorpresas.

PISCIS

Las predicciones de este jueves 19 de enero dejan claro que eres un signo del zodiaco afortunado y con muchas posibilidades en la vida, por lo que debes siempre de ayudar a quien lo necesite y se encuentre en tus alcances, lo mejor de la vida es dar y no recibir, si comprendes eso seguirás avanzando en búsqueda de tu mejor versión