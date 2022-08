Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 25 de agosto en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este jueves, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 25 de agosto de 2022

Aries

Debes poner atención especial a tu salud, en especial a tu presión, recuerda que no debes minimizar ningún síntoma y siempre es mejor prevenir.

Tauro

Tus finanzas comenzarán a mejorar y un dinero que ya habías perdido regresará a tus manos, a partir de ahora deberás ahora ser más cuidadoso con las personas en quienes confías.

Géminis

Han existido algunos conflictos con tu pareja porque crees que no te entiende o no te está brindando las respuestas que busca, lo mejor será ser paciente y aprender a escuchar antes de enojarte por algo que quizá no es tan importante.

Cáncer

No dudes en animarte a hacer cambios en tu vida, desde tu forma de ser, tu forma de verte y de cómo expresarte, es importante que encuentres tu estilo y reflejes lo original que eres.

Leo

Debes ser más ordenado en tus gastos y cuidar tu economía, ha llegado el momento de decir adiós a los gastos innecesarios y comenzar a ahorrar.

Virgo

Debes ser más organizado en tus horarios y no llegar tarde porque podrías meterte en problemas en el trabajo, ser puntual te traerá en cambio grandes beneficios.

Libra

No te cierres a nuevas propuestas de tus compañeros de trabajo, aunque eres muy bueno en lo que haces, debes darle oportunidad a otros de aportar ideas y enriquecer los proyectos laborales.

Escorpio

No seas impulsivo en el amor, si esa persona está destinada para ti, las cosas se irán dando poco a poco, así que no la presiones y ve a su ritmo.

Sagitario

Eres una persona muy inteligente, pero quizá tu carácter no es compatible con las personas con las que tienes que trabajar, guardar tu distancia también es saludable.

Capricornio

Es momento de dejar de pelear con tu pareja y hacer las paces si es que quieren que su relación retome el buen camino. En el trabajo no confíes tus secretos a todos, alguien podría fallarte.

Acuario

Es momento de hacer una limpia de vibras en tu hogar, deshacerte de todo lo que no ocupas, abre las ventanas, y deja que entre la energía del sol.

Piscis

Hoy es día de diversión, sal a pasear, a correr a reír con tus personas favoritas y haz lo que más te alegre la vida.

Fuente: Terra