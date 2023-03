Conoce tu futuro de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 30 de marzo del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este JUEVES, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy 30 de marzo del 2023

ARIES

De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente para este jueves 30 de marzo tendrás un buen día en el amor, te encuentras bien, pero hay cosas que necesitan conversar, ya que es probable que la parte doméstica no esté bien, necesitan ayudarse mutuamente en las labores diarias. Si estás conociendo a alguien hace muy poco tiempo, es mejor que te asegures de que te está diciendo toda la verdad, no se puede comenzar una relación basada en mentiras.

TAURO

Las predicciones señalan que durante este día deberás mantener tu mente en calma, es momento de trabajar y de poner atención a lo que nos llena los bolsillos, es mejor no hacer gastos desenfrenados. No desees algo que no puedes conseguir en este momento, te llevará a la frustración, es mejor en este periodo ponerse metas claras y que puedas lograr en un corto tiempo, ya vendrán el tiempo de volver a soñar y a desear cosas más grandes.

GÉMINIS

Mhoni Vidente señala que las personas nacidas bajo este signo del zodiaco, la vida pondrá a prueba tu empatía, es momento de pagar un viejo favor pues, una persona que hace mucho no ves tomará contacto contigo el día de hoy, por lo que si extrañas a esta persona como parte importante de tu vida, no dudes en concertar una reunión, podrían ponerse al día y pasar un gran momento juntos, que te servirá para poder seguir con tu día a día de manera particular con mucha buena energía.

CÁNCER

Según los horóscopos de este jueves 30 de marzo, tienes que volver a tomar la iniciativa en el amor, no siempre la otra persona deberá hacer todo el trabajo, es necesario que tú también pongas de tu parte.No te hagas daño reviviendo recuerdos de un amor que ya no existe, revisar cosas antiguas, escuchar viejas canciones o repasar fotos de su vida juntos, podría traer pena a tu corazón en este día, opta por olvidar hasta que estés mejor.

LEO

Las personas nacidas bajo este signo del zodiaco tienen que poner mucha atención con las acciones que tengan con personas cercanas a ellos. Si estás en etapa de estudios y pasaste por un momento de baja en tus calificaciones, entonces ahora podrías volver a retomar el camino y comenzar a tener mejores resultado, todo esto debido a un cambio de mentalidad que has experimentado en el último tiempo que te tienes con todas las energías puestas en sacar tu carrera lo mejor posible

VIRGO

De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente para este jueves 30 de marzo deberás despertar por la buena o por la mala, es un momento de tu vida muy complejo en el que buscas darle gusto a todos, lo que podría ser contraproducente. Tienes que comenzar a experimentar más en tu vida, estás dejando que muchas oportunidades buenas se pasen por temor a caerte, recuerda que siempre vas a volver a pararte.

LIBRA

Los horóscopos piden que tengas paciencia, en el amor todo debe ser a la medida, si te aprieta probablemente no es una relación que te convenga por que no es de tu talla. Si no tienes pareja actualmente, entonces es momento de comenzar a cambiar ciertas cosas de tu personalidad que te han llevado a perder varias oportunidades en el pasado, es un día para pensar sobre esto y para tener una transformación en tu pensamiento y en tu forma de ver la vida.

ESCORPIO

Eres un signo del zodiaco muy dedicado, por lo que las predicciones de hoy señalan que tu potencial está por ser descubierto por alguien que valora enormemente tu trabajo, pero es momento de tomar decisiones importantes que te ayuden a llegar al siguiente nivel. Tienes una forma muy buena de realizar tus tareas, pero estás queriendo apurar demasiado el proceso, podría cometer errores por tratar de sacar algo rápido, prioriza la calidad antes que la velocidad.

SAGITARIO

De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente para este jueves 30 de marzo una persona de fiar te dará una noticia muy buena con respecto a alguien que hace tiempo quieres ver, quizás no sea como esperas, pero al menos podrás saber de esta persona. Para mejorar tu salud en los próximos días procura consumir más hierro y calcio en tu dieta, lo necesitas y será muy prudente tomar cartas en el asunto.

CAPRICORNIO

Los horóscopos dicen que acabo una relación de pareja hace poco tiempo, es probable que el día de hoy sepas de esa persona o que alguien te cuenta algo que podría dolerte un poco, pero no pongas en riesgo el progreso que has conseguido en este tiempo solo por pensar en lo que el otro está viviendo, tienes todo un camino que recorrer por delante aún, no lo desperdicies. Estás en un muy buen momento para tomar decisiones importantes en lo profesional, hoy tendrás el poder de decidir sobre esta materia.

ACUARIO

Según las predicciones de Mhoni Vidente es momento de mirar al frente, el pasado no tiene nada nuevo que contar y tal vez si vuelves termines por recordar el motivo que te alejó. Una persona del pasado querrá volver a ponerse en contacto contigo, pero no es algo que necesitas en este momento, ya llegará el momento de hablar, ahora preocúpate de tu salud mental y tu interior, necesitas un momento a solas.

PISCIS

Es momento de abrir los ojos en el amor, de acuerdo con las predicciones de este jueves 30 de marzo, necesitas mirar mejor a la persona que tienes a tu lado, podría ser que no le estés dando el valor que se merece, si el caso es al revés y eres tú la persona que se siente poco valorada, entonces debes llamar la atención de tu pareja y decirle esto con mayor franqueza posible, es probable que no se haya dado cuenta.