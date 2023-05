Conoce tu futuro de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 4 de mayo del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este MIÉRCOLES, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy 4 de mayo del 2023

TAURO

Una persona muy querida te dará un consejo muy sabio el día de hoy, no dejes de escucharle, es importante que lo hagas. Tauro se caracteriza por su espíritu de lucha y porque es capaz de sobreponerse a todo lo malo que pueda suceder, si has experimentado una pérdida hace poco tiempo, es probable que el día de hoy tengas la fuerza para salir adelante. Recuerdos de un pasado que viviste con alguien muy especial podrían volver el día de hoy, no es necesario que dejes ir estos recuerdos ya que no representan algo necesariamente malo para tu progreso.

GÉMINIS

No dejes que la vida se ponga dura para ti, estás tomando algunas decisiones equivocadas, debes comenzar a observar mejor. Un momento muy bueno para las inversiones, una persona que no conoces te ofrecerá una oportunidad muy buena para invertir en algo que hace tiempo está dando vueltas en tu cabeza. Estás dejando pasando pasar las oportunidades de tener una buena relación de pareja, ha entrado mucha gente a tu vida últimamente y te han hecho propuestas que podrían haber sido muy buenas si las hubieses tomado en cuenta, no dejes que esto siga así, necesitas también el comenzar a conocer a la gente por lo que son en el interior.

CÁNCER

No es un buen momento para celebrar, tienes mucho que hacer por la mañana y durante el día, no pierdas el norte. Si tienes la posibilidad de encontrar a una buena persona en tu vida, debes quedarte con ella, es muy probable que pases toda tu existencia buscando un ideal que no existe. La vida te está preparando una sorpresa que llegará muy pronto, pero aún no es tiempo de que llegue, recuerda que todo llega cuando debe ser y no cuando tú esperas que suceda.

LEO

No es un problema muy grave el que enfrentarás en tu trabajo el día de hoy, es solo algo que podría retrasar un poco una tarea que debes cumplir. Recuerda que siempre es importante estar con los ojos bien abiertos para ver las oportunidades que comienzan a abrirse frente a tus ojos. No tienes que esperar de tu pareja una indicación para hacer algo lindo por ella, recuerda que es importante que siempre te estés adelantando a sus peticiones. Un momento muy bueno del día podría involucrar un tiempo de pasión con la persona que por tanto tiempo de ha acompañado.

VIRGO

Si tienes la posibilidad de conectar con alguien especial el día de hoy, no tengas temor a decir lo que sientes, si esa persona no lo acepta, entonces no era para ti. No tienes temor a volver a enamorarte, por lo que estás en el momento preciso para hacerlo, no dejes que la ansiedad te quite las ganas de encontrar a alguien. Posibles dificultades, si tienes un problema familiar, muchas veces es mejor dejarle seguir su curso y ver donde decanta. Si se trata, por el contrario, de algo de trabajo, hay ocasiones en que no podemos manejar todo lo que nos ponen en frente.

LIBRA

Si estás en una relación de pareja en este momento, dale prioridad en tu vida, no le dejes sentirse solitaria todos los días, hazle una invitación a compartir juntos el día de hoy. Una persona de edad avanzada de pedirá un favor muy sencillo, no le digas que no, ha sido alguien importante para ti. Excelente jornada para lo profesional y para las finanzas. Si estás pensando en realizar un negocio o vender algo importante, hoy es el día para firmar algún acuerdo. Necesitas aprender a soltar aquello que no puedes manejar, esto será de suma importancia durante la jornada, ya que es muy probable que necesites poner atención a cosas que no están dentro de tus habilidades.

ESCORPIO

No dudes en tomar esa oferta laboral que llegará el día de hoy, sobre todo si estás sin una ocupación actual, en caso de sentirte bien con lo que haces actualmente. Puede que estés viendo que las cosas estás resultando para ti, pero deseas más, aún no es el momento para ello, sino para disfrutar de los pequeños logros que se van concretando. Tienes la capacidad de tomar el control de tu vida y eso te está trayendo muchos beneficios en la etapa que estás viviendo actualmente, no dejes que las dificultades te pasen la cuenta y comienza a aceptar que todo marcha bien, solo debes aplicarte para pasar por problemas simples y de fácil solución.

SAGITARIO

Una persona muy importante está disfrutando de un muy buen momento, lo que te podría provocar cierta envidia, deja estos sentimientos y celebra también los logros de quien más quieres. Una fuerza importante y muy sanadora se está gestando en tu interior, pero necesita espacio para salir, no dejes que la vida te lleve por un camino que no quieres recorrer. Tienes una buen oportunidad de ser feliz con una persona nueva que está entrando en tu vida, pero es probable que ciertas inseguridades te estén afectando, por lo que debes volver a tomar confianza en ti.

CAPRICORNIO

Estás dejando pasar la oportunidad de cumplir un sueño que tienes desde la infancia. Todo se está dando para que emprendas el viaje de tu vida y no lo estás tomando. Hoy es el día en el que debes prometerte a ti mismo que harás tu mayor esfuerzo para dejar de lado los miedos y tomar la opción que has estado esperando. No dejes pasar la oportunidad de conocer a alguien nuevo, es muy probable que estés poniendo atención en lo que dejaste en el pasado, lo que te quita las ganas de emprender un nuevo camino junto a alguien muy bueno, no llames a la soledad, no será buena para ti en este periodo.

ACUARIO

Una nueva aventura te espera, no es de carácter amoroso, sino de vida. Un camino nuevo para descubrir se está abriendo ante ti, pero estás teniendo segundos pensamientos sobre esto, no seas reticente a lo que la vida te está ofreciendo. Un dinero extra podría llegar, úsalo para lo mencionado anteriormente. La vida se ha vuelto difícil para quienes están en etapa de estudio, pero no desesperen, porque todas estas dificultades serán para aprender. El amor te llegará de golpe durante la jornada, puede ser con una persona que has estado conociendo, pero que no habías considero tener una relación.

PISCIS

Tienes que pagar tus deudas, estás acumulando mucho y podría pasarte la cuenta más adelante. Estás necesitando un importante consejo de una persona que consideras muy sabia, debes ponerte en contacto con ella. Una persona mayor necesita un favor urgente de tu parte y no te estás mostrando con la disposición de hacerlo, dale una vuelta a esta decisión y ayuda a quien lo necesita de verdad. Dinero extra llegará hoy, invierte esta suma en algo lindo para ti, te lo mereces. El amor está esperando a que le conquistes.