Conoce tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 5 de enero del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este JUEVES, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

ARIES

Es un día para contar un secreto. Ese que no te deja dormir desde hace algunos días. No tienes que seguir cargando con él. Descubrirás una nueva actividad que te apasiona y comenzarás a darle importancia en tu día a día, ten presente que nuestras pasiones se quedarán con nosotros hasta el último día y quien no entienda eso no puede estar a tu lado.

TAURO

Hay ciertas cosas que solo se han dicho a medias y que están generando un gran pasivo-agresividad entre ustedes dos. Trata de mantener bajo control tus celos, podrían ser el motivo de una pelea importante entre tu pareja y tú, si estás soltero trata de bajarle a la intensidad con la persona que te gusta.

GÉMINIS

Eres uno de los signos del zodiaco más estigmatizados, esto te pesa, pero deberás hacerlo a un lado y poner atención en tu futuro, pues, los horóscopos dicen que te buscan para un proyecto artístico que te ayudará a sacar esa parte que parecía aletargada en tu vida. Siempre das lo mejor de ti a personas que a veces no lo valoran, pero, recuerda que quien está mal son esas personas y no tú, es mejor alejarse y poner tierra de por medio.

CÁNCER

Los astros por medio de los horóscopos de este jueves 5 de enero dicen que pongas atención a las señales, en las últimas horas los malestares de la espalda se han acrecentado, esto es porque aún cargas con emociones y problemas que no deberían estar contigo a estas alturas de la vida, analiza esto, suelta lo que debas soltar y descansa.

LEO

De acuerdo con las predicciones de hoy, contar con un buen amigo es una parte importante para tu signo del zodiaco, lamentablemente las traiciones se encuentran en los lugares menos esperados, trata de ser paciente para que puedas descubrir quien tiene un pie más largo que el otro en tu círculo cercano.

VIRGO

A partir de este día necesitarás tiempo para ti, hacer cosas que harías al estar solo, bailar, cantar, mover tu cuerpo y tu energía harán que salgas del letargo y puedas comenzar el año con energía, no dejes pasar más los segundos.

LIBRA

Para este jueves 5 de enero eres uno de los signos del zodiaco con mayor suerte para este día, pues, te llega una oferta laboral que te plantea moverte de lugar para empezar una nueva aventura, lo mejor será aceptarla y comenzar de cero en otros lugares, recuerda confiar siempre en la magia de los nuevos comienzos como mantra.

ESCORPIO

Hoy sientes que ya no perteneces al mismo círculo social y es muy normal, estás desarrollando pensamientos y formas que antes no habitaban en ti, por lo que ahora te sientes muy comprometido contigo mismo y quien no este a tu altura que no estorbe.

SAGITARIO

De acuerdo con las predicciones para este jueves 5 de enero, hay que saber en qué momento se le pueden pedir peras al olmo. Tu pareja es capaz de grandes hazañas, de logros inauditos, y todo puede hacerlo por ti. Pero hoy, en concreto, le es imposible. Y tendrás que ser tú quien tome las riendas de la situación.

CAPRICORNIO

Este jueves 5 de enero el amor tiene sus reglas, la mayoría de ellas no está escrita, y no es necesario decir que deben respetarse por cada una de las partes que intervienen. Recibirás una sorpresa muy romántica por parte de alguien que ronda tu corazón, este podría ser el primer paso que debas dar para volver a confiar en el amor y en lo que puede lograr en tu vida.

ACUARIO

Debes ser consiente de que siempre que hagas lo mejor que puedas estarás en el lugar correcto, a veces las personas menosprecian lo que haces sin saber todo el esfuerzo que hay detrás, descuida que la vida no pierde detalle de esto y viene tu recompensa.

PISCIS

No deje este asunto tan delicado en manos de la suerte, pues hay mucho en juego. Tu bienestar emocional no es algo menor, y no debes abandonarla. En los últimos días, has tenido dudas sobre tu pareja, pero hoy, sabrás que aquello que te causa temor es algo que habita en ti y no en tu relación, trabaja en tu interior para que el exterior brille.