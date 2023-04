Conoce tu futuro de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 6 de abril del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este jueves, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 6 de abril del 2023

ARIES

Te quitarás la venda de los ojos sobre una persona que ha estado hablando a espaldas tuyas, por lo que comenzarás a ver la situación con claridad y tomarás una decisión sobre la posible confrontación que tendrás con ella. Una persona muy importante podría haber caído en una estafa o en un engaño de carácter económico, por lo que si tienes la posibilidad de aconsejarle sobre esta materia. Un momento muy bueno podrá darse con tu pareja, siempre que alguien habla con sinceridad y sin tapujos en una relación de pareja, será algo muy beneficioso.

TAURO

Será un día un poco complicado para Tauro, ya que sentirás mucho cansancio en este día. Esto debido a que no has dejado reposar como debe de ser a tu cuerpo; además de que le hace falta actividad física para quitar todo ese estrés que traes arrastrando de semanas atrás. Un momento importante entre tú y tu pareja podría ocurrir hoy, ya que es probable que tengan cosas que discutir sobre el estado de su relación. Necesitas comenzar a tomar prioridades en la vida, no puedes estar en todos los lugares a la vez y tampoco darle solución a todas las cosas que les suceden a demás personas.

GÉMINIS

Eres de las pocas personas que ve el lado de las personas, por lo que deberás proteger a capa y espada esa cualidad que tienes, ya que son muy pocos lo que ven ese lado de la sociedad y los comprenden. Necesitas hacer cambios en la forma que estás llevando a cabo tu trabajo, es probable que estés pasando por un momento donde te cuesta un poco hacer ciertas cosas, sobre todo si se trata de nuevas obligaciones. El amor necesita más cuidados, no pierdas la capacidad de darle cariño a tu pareja.

CÁNCER

Es un buen día para disfrutar con la familia u amigos, ya que te has centrado mucho en el trabajo que te has olvidado un poco de ellos, aprovecha este jueves para invitarlos a comer u organizar una reunión en donde puedan pasar un buen rato juntos. Es probable que una persona que no ves hace tiempo haga una aparición el día de hoy, será una muy buena reunión y recordarán viejos tiempos juntos.No debes olvidar que el pasado existió y que sacaste muchas lecciones de ahí, no pretendas borrarlo ni sacarlo de raíz, ya que eso no nos enseña nada, necesitas comenzar a recordar las cosas en las que erraste.

LEO

Estarás pensando en una situación del pasado que te ha causado mucha tristeza y enojo a tal grado de no querer hacer nada, aunque a veces es bueno este sentimiento para recapacitar lo que uno ha estado haciendo, no deberás sumirte en esa depresión y mejor encuentra una solución para que no vuelva a pasar por algo así. Leo tiene mucha fuerza en su interior y lo demostrará el día de hoy al hacerle frente a una situación de riesgo que podría vivir en el camino hacia su trabajo. La pareja pasa por un problema de comunicación, es probable que deban considerar tomar una especie de terapia juntos, los unirá más.

VIRGO

Has estado pensando mucho en una persona del pasado que te abandonó sin decir una palabra, por lo que es un buen momento para soltar dicha situación y enfocarte en el presente. Ya que podrías perderte de buenas nuevas y de mejores personas. No dejes que los errores que cometiste con una persona importante en tu vida mellen la relación que pueden tener ahora. Debes darte cuenta de que tienes muchas capacidades para el trabajo que realizas y podrías sobresalir en ello si te lo propones, no dejes de hacer esto el día de hoy.

LIBRA

Es un buen día para cambiar ciertas actitudes que no te han dejado nada bueno, por lo que no debes dejar que algunas personas se interpongan en dicha transformación, puesto que significa que no les interesa tu cambio que puede resultar muy bueno. Hoy es un día para sonreír, necesitas ver a tus amistades y comenzar a divertirte más con ellos. Tienes la oportunidad de pasar un tiempo junto a tu familia, comienza desde hoy a planear un viaje o una visita a su hogar, siempre es bueno llegar y sorprender a quienes quieres.

ESCORPIO

Necesitas concentrarte un poco más en tu jornada laboral, ya que por estar distraído podrás llevarte un buen regaño por parte de tus superiores, por lo que deberás tratar de evitar pasar ese trago amargo que te provocarán. Un momento muy especial podría suceder con tu pareja el día de hoy, es probable que la persona que amas se atreva a hacerte una propuesta muy seria y con mucha proyección para su futuro. No dejes que una persona que no conoces mucho te diga lo que tienes que hacer.

SAGITARIO

Si estás en etapa de estudios, es probable que el día de hoy tengas la posibilidad de entender algo que antes te resultaba difícil, será un gran logro para ti. Comprender el medio donde te desenvuelves y a las personas con las que trabajas codo a codo todos los días es de suma importancia para el éxito profesional que estás proyectando para tu vida. Recibirás una oferta de alguien que ha puesto sus ojos en ti debido a tu calidad profesional, no es momento de dudar, ni de temer a tomar un nuevo desafío.

CAPRICORNIO

Aunque tratas de ser muy bueno o buena con tu familia, no debes hacerles caso en todo lo que te pidas, ya que muchas veces solo se trata de un capricho y solo buscan hacerte enojar, por lo que no debes prestar atención. Tienes que comenzar a tomar decisiones importantes en cuanto a la relación que estás llevando este momento, es probable que deban hacer una inversión el día de hoy, hazlo sin pensarlo dos veces. Una baja en tus finanzas podría ser un momento que te entregue más de un dolor de cabeza durante tu jornada, no dejes que alguien que intenta ofrecerte un negocio te convenza de hacer algo que no te da muy buena impresión.

ACUARIO

Tienes que tomar esa invitación que te hará una persona que se ha fijado en ti hace un tiempo, si ya cuentas con un compromiso estable, entonces esto significa que tienes que estar un poco más presente en tu vida de pareja. No dejes de tener la atención puesta en el objetivo que quieres lograr en este minuto, hoy darás un paso más hacia él, podría ser un buen momento para ordenar tus prioridades. Acuario tendrá que poner más ojo en la relación que tiene con sus cercanos, es probable que alguien le manifieste una molestia por su ausencia durante este último tiempo.

PISCIS

Intenta ser un poco más dócil en el trabajo, algo que no le presenta mucha dificultad a los nacidos bajo este signo, ya que siempre tienen en cuenta los sentimientos de otros y poseen una alta inteligencia emocional. Un día de dificultades para Piscis, ya que deberá enfrentarse a algunos miedos e inseguridades que ha venido manifestando hace algún tiempo, es probable que tengas una jornada difícil en el amor. No dejes que alguien te haga competencia intencional el día de hoy, es probable que alguien te desafíe en algo que sabes que puedes realizar de forma rápida y eficiente.