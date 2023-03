Conoce tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy JUEVES 9 de marzo del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este JUEVES, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy 9 de marzo del 2023

ARIES

De acuerdo con las predicciones de hoy, podría ser un día lleno de buena energía, tienes un buen trabajo y un lugar donde puedes desempeñarte bien, pero los tiempos de traslado te están pasando la cuenta y te están provocando un agotamiento extra, es preferible que duermas las horas que corresponda

TAURO

Mhoni Vidente dice que este jueves 9 de marzo deberás poner atención a las señales que te envié el universo, ya que el amor tiene preparado un nuevo camino para ti, pero tienes que estar consciente de que será algo muy diferente a lo vivido antes, disfruta esta nueva etapa.

GÉMINIS

Según las predicciones de hoy es un buen día para Géminis, serán capaces de usar todas sus dotes de comunicadores innatos, por lo que no tendrán conflictos con otros durante la jornada, es de esperarse que esto se mantenga así por un tiempo más, ten paciencia.

CÁNCER

Los astros dicen que todas las personas nacidas bajo este signo del zodiaco están listos para brillar en los negocios, será un excelente día para quienes se dediquen a este rubro, habrá firmas de acuerdos importantes y también tratos que podrían traer grandes sumas de dinero en el futuro.

LEO

Mhoni Vidente te pide que hoy recuerdes que no tienes la necesidad de siempre estar recordando todo el tiempo lo malo que hayas vivido antes, es un buen momento para dar vuelta la página a lo malo y comenzar a esperar por lo bueno, solo así llegará el éxito que esperas en todo ámbito.

VIRGO

De acuerdo con los horóscopos de este jueves 9 de marzo hoy tienes una buena oportunidad de crecer en tu trabajo, debes esforzarte un poco más para lograrlo es muy importante que lo tengas en mente para trascender, no dejes que otros lleguen y tomen lo que a ti te corresponde por derecho, todo depende de ti.

LIBRA

Las personas de este signo del zodiaco tienen la misión hoy de cerrar la boca y abrir el corazón, una persona de mucha confianza necesita hablar contigo sobre un dinero adeudado hace algún tiempo, quizás hayas olvidado que mantenías esta deuda, si puedes pagar ahora, hazlo sin falta.

ESCORPIO

Según las predicciones de este día dicen que no dejes de lado tus sueños, el día de hoy comienza a escribir en un cuaderno todo lo que deseas y lo que has estado esperando durante mucho tiempo, cuando vayas pasando las etapas que te lleven a conseguirlo vuelve a mirar lo que has escrito y anda borrando lo que se haya cumplido, cuando creas que estás perdiendo la fe y las ganas de seguir, vuelve a leer lo que escribiste.

SAGITARIO

De acuerdo con los horóscopos de este jueves 9 de marzo una persona que necesita de cuidados médicos dentro de tu familia llamará por ti para que le ayudes, no dejes de ir en su rescate si es que necesita algo muy urgente, todos llegaremos a una edad avanzada o podemos enfermarnos y querremos que nos apoyen.

CAPRICORNIO

Según Mhoni Vidente este día deberás poner mucha atención en tus finanzas pues los astros dicen que recibirás una cuenta con un cobro excesivo, lo que te llevará a tener que ir directamente al lugar para poner un reclamo, no dejes que esto te desanime, todo saldrá a tu favor.

ACUARIO

Eres un signo del zodiaco poderoso y con mucho liderazgo, siempre has sabido nadar contra la marea por ello los horóscopos dicen que este día en especial no dejes que te entren las ganas de dejar todo botado cuando tengas dificultades para realizar las tareas que te han encomendado.

PISCIS

Las predicciones de Mhoni Vidente dicen que este jueves 9 de marzo es un buen momento para volver a las raíces, lo necesitas hace un buen rato. Siempre es bueno recordar de donde vinimos, donde nacimos y donde fuimos criados, la familia es parte de nosotros y nos necesitan más de lo que creemos.