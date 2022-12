¿Listo para conocer tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente? Descubre hoy lo que los astros te deparan para el día de mañana con las predicciones de Mhoni Vidente para este LUNES 26 de DICIEMBRE de 2022 para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta domingo para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa y respetada de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente para este LUNES 26 de DICIEMBRE del 2022

Aries

El hecho de que estés entusiasta y que vayas por la vida derramando felicidad en estos días te dará un beneficio que no esperabas: estas características te harán muy atractivo o atractiva para alguien y probablemente eso hará que el amor llegue a tu vida. Y es que el derrochar optimismo es una de las características que te hace una persona atractiva para quienes te rodean, por lo que debes tener los ojos bien abiertos para ver a esta probable pareja.

Tauro

Si bien la explosividad y el dominio que posees han sido características que te han ayudado a llegar lejos en la vida, es importante que aprendas a moderarlas para que no aparezcan cuando esto no es necesario, ya que esto podría traerte problemas tanto en el ámbito profesional como en el amoroso. Debes aprender a lidiar con estos aspectos tuyos ya que si no lo haces, podrías sufrir pérdidas que podrías lamentar mucho.

Géminis

¡Los astros se alinean a tu favor Géminis! Y es que este lunes 26 de diciembre recibirás buenas noticias por partida doble: primero, en los negocios te llegará una nueva propuesta que significará para ti un crecimiento importante, por lo que deberás aprovechar esta oportunidad y tomarla sin ningún titubeo. Y como segunda buena noticia, recibirás un dinero extra ya sea por el aguinaldo o por algún fondo de ahorro, con el que harás tus compras de fin de año.

Cáncer

Este lunes te llegarán buenas noticias ya que en el amor, tu pareja no parará de demostrate lo enamorada que está de ti, por lo que ambos deben disfrutar de este día juntos. Y en al fortuna, si juegas la lotería podrías ganarte un dinero extra si tienes fe en los números 01 y 29. Por otro lado, es probable que en tu interior sea un día complicado y sientas ganas de autosabotearte, por lo que deberás buscar la guía de alguien que te oriente para que no pases un mal día.

Leo

Es importante que trabajes en tu temperamento y tus impulsos ya que si bien estos te han permitido llegar hasta donde estás, en tu relación de pareja podrían producir un gran daño ya que este 26 de diciembre tendrás un conflicto en tu relación que te sacará de tus casillas y podría provocar que lances declaraciones muy fuertes, que podrían poner en peligro la estabilidad de la relación que has construido. Así que mantén la calma y piensa antes de responder a cualquier provocación.

Virgo

Una propuesta laboral se asoma en tu horizonte y deberás pensar con calma si te conviene o no, antes de que tomes esta importante decisión. La buena fortuna toca a tu puerta y tus números de la suerte serán el 18 y el 39; además si tienes algún evento o comida, al parecer comprarás ropa nueva y te darás ese cambio de look que tanto estabas buscando. Eso sí, no son todas buenas noticias ya que si sales a algún evento social, deberás cuidarte de los policías y evitar problemas con ellos.

Libra

Una persona de tu pasado regresará a tu vida buscando recuperar su lugar en tu corazón, por lo que ambos deberán de sentarse y platicar de forma clara y concisa, para que sepan si lo que desean es posible o no. Sin embargo esto no es todo lo que recibirás ya que en los próximos días es muy posible que te lleguen varios regalos que no esperabas, lo que te alegrará bastante. Te mereces estos presentes ya que a veces pasas por situaciones muy fuertes, pero tu signo está hecho para soportarlo todo y sacarte adelante.

Escorpio

Será una semana bastante movida para el signo más pasional del zodiaco sobre todo en temas del corazón ya que los Escorpio que son casados podrían empezar a vivir una nueva etapa en cuestiones de embarazo. Por otro lado los solteros tendrán una excelente racha y buscarán nuevos amores del signo tierra, por lo que debes tener los ojos bien abiertos. Y en el aspecto laboral, al parecer habrá un cambio de jefes y se prepara un nuevo diseño en la empresa en donde trabajas, así que prepárate para todos estos cambios.

Sagitario

Puras buenas noticias llegan a tu vida ya que recibirás un dinero extra que no debes desaprovechar y que te ayudará a saldar una deuda. En el aspecto amoroso recibirás muy buenas noticias relacionadas a un amor correspondido. Pero si eres soltero agárrate ya que podrían surgir muchas aventuras sexuales con personas del signo Aries o Leo que podrían pasar más allá de lo físico, ya que podrían convertirse en compañeros de vida.

Capricornio

Este 26 de diciembre deberás estar más atento que nunca a tu correo ya que se te podría confirmar un nuevo empleo que traerá como consecuencia una mejora en tu salario, o en caso contrario, podría tratarse de la confirmación de un nuevo puesto en tu actual empleo con el que también podría llegar un mejor sueldo. Y tu buena fortuna no acaba ahí ya que podría llegar a tu vida dinero extra producto de la lotería, así que pon mucha atención a los números 16 y 30, que serán los de la suerte.

Acuario

Este 26 de diciembre debes estar muy atento ya que un amor del pasado te buscará para para que ambos se vean antes del Año Nuevo y la única persona que decidirá si esto ocurre o no, serás tú. En el aspecto laboral has comprobado que puedes ser un gran líder, por lo que tienes que prestar especial atención a las autoridades de tu empresa, quienes están desarrollando un nuevo proyecto que es muy importante para ellos, lo que significará una gran oportunidad para ti, por lo que debes dejar atrás tus miedos e inseguridades.

Piscis

De acuerdo con Mhoni Vidente tus números de la suerte serán el 13 y el 54, así que estate atento a las oportunidades en las que puedas usar estos números. Por otro lado debes cuidarte de problemas relacionados con el dolor de cabeza, pero apenas se termine el frío te sentirás mucho mejor. Y este día es probable que recuerdes a una persona muy importante de tu pasado pero que ya no está contigo, lo que hará que derrames una lágrima. Pero no te estreses por esto ya que solo debes concentrarte en tu presente y en quienes están a tu alrededor.