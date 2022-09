Conoce tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy LUNES 5 de septiembre en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta LUNES, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy 5 de septiembre de 2022

Aries

No caigas en la rutina, arriesgate a buscar nuevas aventuras junto a tu pareja para construir una relación estable. Duerme bien, ya que eso influye en tu rendimiento.

Tauro

Cuida lo que le cuentas a tus compañeros del trabajo, alguien podría defraudar tu confianza. Es momento de controlar tus celos y evitar discusiones innecesarias en tu relación.

Géminis

Amas estar bien por dentro y por fuera, así que es momento de retomar el ejercicio y cuidar tu salud. Un dinero que estabas esperando está por llegar a tus manos y te será de gran ayuda.

Cáncer

Un dinero que creías que no ibas a recuperar, pronto estará de nuevo en tus manos, no los gastes, lo mejor será guardarlo para un imprevisto. Es momento de expresar lo que sientes, no te guardes nada.

Leo

Tu pareja podría estar ocultando algo, lo mejor será aclarar todo desde ahora. Deja de estresarte por todo, busca tiempo para consentirte, lo mereces.

Virgo

Debes aprender a controlar tu enojo, en ocasiones explotas por cosas sin sentido y podrías estar alejando a personas que te quieren. No seas impulsivo en temas laborales.

Libra

Deja de hacer muchas cosas a la vez, enfócate y verás como lograrás mejores resultados si dejas de querer abarcar todo. Recuerda siempre atender tu salud.

Escorpio

Pasa tiempo de calidad con la persona que amas, no todo es trabajo. Una gran propuesta laboral está por tocar a tu puerta y te ayudará a pagar deudas.

Sagitario

Hoy te sentirás de buen humor y con ganas de hacer muchas cosas, no dejes que nada arruine tu día. Tu jefes reconocerán el gran trabajo que has hecho.

Capricornio

En temas del amor es momento de que tomes una decisión, no puedes seguir con dudas o solo estarás perdiendo el tiempo y no es justo tampoco para tu pareja.

Acuario

Una persona de tu pasado regresará, pero solo removerá sentimientos que te hacen daño, recuerda el motivo por el cuál terminaste esa relación.

Piscis

La salud emocional es fundamental, invierte también en ello. Sigue esforzándote tal como lo has hecho hasta ahora en tu trabajo.

