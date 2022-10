Conoce tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy MARTES 11 octubre del 2022 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta MARTES, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy 11 octubre de 2022

Aries

Hablar de forma continua de tus ex parejas con tu actual relación puede causar problemas, lo mejor será omitir detalles que nos innecesarios. Cuida tu salud, no minimices esos pequeños síntomas.

Tauro

Dedicarle tiempo de calidad a tu pareja es fundamental para mantener estable tu relación, evitar caer en la monotonía, planea citas románticas y con detalles divertidos.

Géminis

En ocasiones prometes cosas a tu pareja solo por darle fin a una discusión pero jamás las cumples, si quieres recuperar su confianza deberás cambiar y poner más de tu parte.

Cáncer

Estás en una relación en dónde no hay interés, si de verdad quieren seguir juntos deberán replantearse el verdadero motivo que los une, si es amor o costumbre. Es tu momento de ayudar a alguien que lo necesita, no dudes en hacerlo.

Leo

Eres un buen consejero para tu pareja, así que no dudes en decirle si desconfias de un proyecto, podrías estar salvándolo o salvándola de un gran problema. Te sientes cansado, pero no es momento de rendirte laboralmente.

Virgo

Aunque tienes mucho amor para dar, en ocasiones no te gusta demostrarlo y eres frío con las personas que te quieren, debes comenzar a cambiar, sino terminarás por alejar a tu pareja.

Libra

Ninguna pareja es perfecta, es normal que en ocasiones existan desacuerdos o problemas, pero su capacidad de resolverlos es lo que fortalecerá su relación. Sé precavido en inversiones y temas de finanzas.

Escorpio

Tu pareja ha cambiado y eso no la hace mala persona, solo es probable que ya no estén en la misma sintonía y surjan detalles que te hagan no sentirte tan enamorado. Es momento de cuidar tus hábitos alimenticios.

Sagitario

Tu relación de pareja está pasando por un gran momento, todo el esfuerzo que han puesto por fortalecer su amor ha sido el correcto. Es momento de cambios, de ponerte nuevas metas, cambiar de casa o cambiar los muebles de lugar para que te sientas en un ambiente inspirador.

Capricornio

No has sido totalmente sincero con tu pareja, ambos deberán trabajar en su comunicación para que todo fluya bien. Llegará una propuesta laboral con una gran paga, pero si no te da confianza, piensa muy bien las cosas antes de aceptar.

Acuario

Debes fortalecer la comunicación con tu pareja, no se trata de tener conversaciones largas todo el tiempo si no de entenderse, apoyarse y ser sinceros sobre sus sentimientos.

Piscis

No es momento de rendirte, debes seguir esforzándote en el trabajo y comenzar a cambiar de actitud. Deshazte de todo lo que te duele o molesta en tu interior, ha llegado la hora de cerrar ciclos.

Fuente: Terra