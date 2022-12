Conoce tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy MARTES 13 de diciembre del 2022 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Esta MARTES, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy 13 de diciembre de 2022

Aries

Debes aprender a trabajar en equipo, en ocasiones en la oficina o dentro de tu relación, quieres resolver todo tú mismo, lo ideal es repartir las obligaciones.

Tauro

Si realmente quieres avanzar y cumplir tus metas, debes dejar atrás tus miedos y comenzar a afrontar nuevos retos.

Géminis

Tu pareja debe ser tu lugar seguro, ese abrazo que te reconfortará después de un día abrumador o que te ayudará a encontrar la solución ante cualquier problema.

Cáncer

Muchas personas buscan tu consejo y te consideran un buen líder en el trabajo, solo no pierdas la humildad, la inteligencia no está peleada con la humildad.

Leo

Aunque tu pareja te ama, no des por sentado que eso siempre será así, su paciencia puede acabarse si no comienzas a poner de tu parte y a cuidar tu relación.

Virgo

No dejes que tus compañeros de trabajo te dejen todas las responsabilidades a ti, debes poner límites y no estresarte por cosas que no son parte de tus obligaciones.

Libra

Aunque tu pareja es tu confidente y la comunicación es muy importante, en ocasiones lo mejor es guardar silencio ya que un comentario podría dañar y romper la confianza.

Escorpio

Haz tu orgullo a un lado y comienza a llevarte mejor con tus compañeros, eso te ayudará a a crear buenos contactos para un futuro.

Sagitario

Eres muy desorganizado con tu horas de comida, frecuentemente te saltas comidas y no ingieres alimentos buenos para tu cuerpo, esto afectará tu salud si no comienzas a cuidarte más.

Capricornio

La economía podría no estar en el mejor momento, pero si se tienen el uno al otro podrán salir pronto de esta mala racha.

Acuario

Eres muy competitivo y aunque eso es bueno para destacar, en ocasiones te mete en conflictos con tus compañeros, busca la forma de aprender a trabajar en equipo.

Piscis

En ocasiones te obsesionas por tener el control de todo, no seas tan aprensivo, comienza a soltar y te sentirás más relajado.

Fuente: Terra