Conoce tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy MIÉRCOLES 18 de enero del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este miércoles, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy 18 de enero del 2023

ARIES

Cada comida debe ser una celebración del amor y de tu pareja. Deja de pedir comida, al menos por hoy, y cocina para la persona que amas, será un día de mucho movimiento, los pendientes que no has terminado podrían convertirse en un problema, recuerda que primero debes tener tiempo para lo que deja y la diversión puede venir después.

TAURO

Estás en un momento en el que la vida te sonríe, poco a poco has cerrado heridas y es momento de conectar con emociones que hace mucho no sentías, trata de jugar algo que te recuerde a tu infancia y conéctate contigo misma.

GÉMINIS

Este día debes de mantener calma no hay una fórmula mágica que garantice el éxito en esta o en aquella empresa. La incertidumbre es parte de todo trabajo. Estarás propenso a lesiones, por lo que deberás tener cuidado al hacer ejercicio pues, si bien es necesario para una vida plena, también es prudente saber nuestros alcances.

CÁNCER

Das por hecho que eres el mejor en lo que haces, y te pones por las nubes en lo que a tarifas y costo se refiere. Trata de no hacer mucho por una persona que solo se acerque a ti cuando estás en buenos momentos, eso no es amor ni amistad, es simplemente interés, abre bien los ojos, pues eres uno de los signos del zodiaco más fuertes.

LEO

Este miércoles 18 de enero la justicia en una relación comienza porque todo lo que se planifique debe incluirlos a los dos. Podría llegar a ti una oferta laboral muy atractiva pero, tendrás que renunciar a muchas cosas que han estado en tu vida, es un momento de decisión que deberás meditar.

VIRGO

Según los horóscopos, hoy te levantas con la idea de que el amor es un campo de batalla y eso es un gran error. Podrías tener un golpe de suerte relacionado con las apuestas o los juegos de azar, utiliza tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte y que te vaya mejor con tus objetivos.

LIBRA

Mhoni Vidente te dice este miércoles 18 de enero que la única forma de alcanzar tus sueños es trabajar por ellos, en la vida nadie regala nada y es mejor aprenderlo por la buena que tener que sufrir una caída por este motivo, es mejor aprender a trabajar duro y abrazarnos a él.

ESCORPIO

Es momento de levantarse, Mercurio retrógrado está por finalizar y sus efectos negativos dejarán de posarse sobre todos los signos del zodiaco, así, que empieza por ti, levántate y prepárate algo de comer que este día es tuyo.

SAGITARIO

Continúa con tu camino, este es un buen día para fortalecer la parte más delicada e importante de tu cuerpo: tu corazón. Con este fin es tiempo de retomar el ejercicio. En el amor todo es a la medida si no, no es para ti, aquellos que no te sigan el paso deberán mirar como es que tú continúas con nuevas metas y peldaños en tu vida.

CAPRICORNIO

De acuerdo con las predicciones para este miércoles 18 de enero necesitarás tiempo para ti, hacer cosas que solo harías al estar solo, bailar, cantar, mover tu cuerpo y tu energía harán que salgas del letargo y puedas comenzar el año con energía. Disfrutar de tu cuerpo es el primer paso para un equilibrio saludable.

ACUARIO

Trata de no pelear con tu pareja por temas de dinero, es una cuestión que tienen que resolver entre ambos, recuerda que son un equipo y se necesitan para hacer frente a la vida. Las promesas se hacen para cumplirse, y no para ganar tiempo. Tienes que arreglar este problema entre los dos no con vanas promesas, sino con compromisos reales, eres un signo del zodiaco de agua y tienes sentimientos profundos, cuídalos.

PISCIS

Por la noche reúne pétalos de diversas flores y déjalos flotar en el espejo de agua mientras duermes. Este pequeño rito limpiará de energías negativas a tu ambiente, y será de beneficio para tu corazón.