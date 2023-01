Conoce tu horóscopo de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy MIÉRCOLES 4 de enero del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este MIÉRCOLES, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

ARIES

De acuerdo con los horóscopos de este miércoles 8 de enero, estas en una etapa de tu vida donde te preparas para dar un salto de fe con la mente puesta en triunfar. Es un buen día para desaparecer cosas de tu vida. No con un acto de magia, sino con responsabilidad y disciplina

TAURO

Según las predicciones de Mhoni Vidente podrías tener la energía un poco baja por la falta de actividad, recuerda que el cerebro es un músculo y si no lo usas se atrofia. No dejes en manos de terceros las decisiones que importan sobre tu vida y sobre tu bienestar. Puedes ser indolente en otros terrenos, pero no sobre tu salud.

GÉMINIS

Este miércoles 4 de enero pinta como un buen día para encontrar un aliado, un socio, una persona que comparta este esfuerzo y crea en tus empresas. Es un día para hacer limpieza y para sustituir a quienes solo están a medias, sin comprometerse. Sigue con la dieta y no abandones tus planes de bajar de peso para que puedas mejorar tu apariencia de aquí al verano.

CÁNCER

Los horóscopos dicen que es momento de trabajar en ti mismo, no puedes seguir repitiendo los errores del pasado y seguir como si nada, es momento de ver lo aprendido y aplicarlo diariamente. No desesperes si tus ingresos no llegan al 100% de tus expectativas. Hay influencias que son más fuertes de tus expectativas, y que debes atender antes de hacer cualquier estimación.

LEO

De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, conocerás a una persona del signo Géminis con la que serás muy compatible, si te encuentras en pareja ten cuidado y si estas soltero, es una buena oportunidad para dejar de serlo. Hoy es un día en el que debes reconocer que eres más que un ente productivo.

VIRGO

Este miércoles 4 de enero estarás un poco sensible por Mercurio retrógrado, pero no debes entregarte a la tristeza, necesitarás fortaleza y amor propio para salir de esto. Debes alejarte de esta melancolía por tiempos pasados. Esto no significa que debas suprimirlo de tu memoria

LIBRA

Según las predicciones de hoy, puedes tener frente a ti la solución a los problemas de tu relación amorosa, es mejor ser claros y hablar antes de llevar las cosas al extremo, El falso orgullo no le gusta a los astros, ni ayuda en el amor. Reconoce la verdadera profundidad de tus sentimientos, y sé el que ama, y el que sabe que el amor todo lo puede.

ESCORPIO

Eres uno de los signos del zodiaco con mayor profundidad en sus sentimientos, tratas de guiar y tener a tu alcance a las personas que quieres pero, a veces las cosas no salen como deseas y eso suele ponerte un tanto triste, olvídate de eso y sal adelante por ti mismo, antes no necesitaste a nadie para alcanzar tus sueños y no lo necesitarás ahora.

SAGITARIO

De acuerdo con los horóscopos de Mhoni Vidente a veces no queda más remedio que perderse para encontrarse. Esos extravíos relacionados con tu trabajo van a ver su final hoy. Vuelve a hacer esas cosas que te gustan cantar eleva las hormonas de la felicidad en tu cuerpo, y hace de tu sangre y de tu energía un flujo vital inagotable y poderoso.

CAPRICORNIO

Según Mhoni Vidente este día debes de aprender a dividir la carga emocional que supone estar en pareja, a veces está bien no poder con todo a la vez y pedir ayuda de la persona con la que queremos estar toda la vida. Sin duda es bueno que todos depositen su confianza en ti, pero eso implica que debes hacer un esfuerzo extra.

ACUARIO

Según las predicciones de hoy debes alejarte de apuestas o inversiones arriesgadas, debido a Mercurio retrógrado este miércoles 4 de enero no es buen día para arriesgar, ni dinero ni esfuerzos. Las tendencias astrales te invitan a apegarte a los métodos de siempre, pues el riesgo no se ve recompensado.

PISCIS

Es un gran día para salir a conquistar aquellos sueños que has pospuesto, según Mhoni Vidente debes dejar atrás las máscaras, tú y tu pareja deben sentir la confianza para dejar de fingir, como lo hacen ante los demás, y ser, al fin, la mejor versión de ustedes mismo.