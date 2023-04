Conoce tu futuro de acuerdo a Mhoni Vidente. Descubre lo que los astros te deparan para el día en el horóscopo de Mhoni Vidente hoy MIÉRCOLES 5 de abril del 2023 en todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Este MIÉRCOLES, para el portal Terra, Mhoni Vidente, la pitonisa más famosa de México, ha dado sus predicciones en el amor, salud y dinero. Lee en esta nota si las decisiones que estás tomando son las mejores para que todo vaya bien en tu trabajo, con tu pareja, amigos y familia.

Horóscopo de Mhoni Vidente hoy 5 de abril del 2023

ARIES

Para este miércoles 5 de abril, la pitonisa Mhoni Vidente te augura un buen día y, es que, serás fuente de inspiración para una persona que está muy cerca de ti, situación que puede percibir debido a que te hace cuestionamientos y está muy atento a tus respuestas, por lo que hoy te hará una petición muy grande. Necesitas comenzar a retomar algunos estudios que dejaste abandonados o quizás volver a estudiar un poco más. En el terreno sentimental, tendrás una excelente jornada junto a la persona amada, es probable que el día de hoy te hagan una propuesta muy buena.

TAURO

En lo que respecta al trabajo, estás mirando más allá de lo que estás haciendo en estos momentos, por lo que es un buen momento de proponerte nuevas metas con un cambio de trabajo que te ayude a cumplir tus sueños. No tengas miedo a explorar tu cuerpo y el de la persona que amas, siempre debe existir ese juego íntimo entre las personas que se quieren. Una persona muy importante para ti está pasando por un momento muy débil y te has dado cuenta de ello, no dejes de pasar la oportunidad de hablarle sinceramente y darle un buen consejo que le haga pasar el trago amargo.

GÉMINIS

Te quitarás la venda de los ojos y te darás cuenta de que una persona cercana a ti te ha estado mintiendo por un buen tiempo, por lo que deberás confrontarla y cuestionarla por dicha actitud, si es necesario aléjate. Alguien que quieres está pasando por un momento muy malo en la parte económica, por lo que si tienes la posibilidad de ayudarle, no dudes en hacerlo. Has puesto tus ojos en una persona, pero no está respondiendo de la forma que quieres o que pensabas, si has hecho varios intentos de verle o de tener una nueva cita.

CÁNCER

Dejar fluir tantos las cosas que muchas veces dejar pasar grandes oportunidades que pueden ayudar a tu crecimiento personal y, es que no te atreves a salir de tu zona de confort, por lo que va siendo hora de que replantees tu manera de actuar ante las adversidades. En el amor estás esperando demasiado para dar un paso más grande, no dejes que la persona tome la iniciativa, siempre puedes tú dar el paso para conquistar a alguien. Estás sintiendo que no avanzas en tu trabajo y esto puede ser porque no estás prestando atención a la fórmula correcta para el éxito.

LEO

Es un buen día para dedicar a sanar y cuidar tu interior, ya que te has abandonado por prestarle atención a otras personas u otros asuntos, deja de querer arreglar problemas ajenos y dedícate a solucionar los tuyos. Usa este día para hacer algo en solitario, sal a comer fuera sin compañía, toma un café en un lugar público con un buen libro, anda al cine a ver esa película que deseas ver hace algún tiempo. En el amor aparecen algunos fantasmas de pasado de la otra persona que podrían hacerte sentir un poco mal, no dejes que esto se entrometa en lo que han formado.

VIRGO

Será un día de complicaciones económicas, por lo que necesitarás dinero para resolver un problema de deuda, dicha situación te pondrá en aprietos y en reflexión, ya que has gastado tus ingresos de manera incorrecta. No es un buen día para firmar documentos importante ni para pedir créditos a alguna entidad comercial o bancaria. Tienes que comenzar a ahorrar más para los tiempos malos que están por venir, ya tienes la experiencia de lo que te sucede en este momento, no dejes que se vuelva a repetir.

LIBRA

No debes de comparar tus cosas con las de otra persona, sobre todo en el trabajo, puesto que ahora estás en un lugar donde puedes aprender más y dicho conocimiento te ayudará a crecer y encontrar algo que te convenga a futuro, pero no deberás desesperarte y tomar con calma el proceso. Hoy es un buen día para pasear por la ciudad y descubrir cosas nuevas en este lugar. El amor necesita más apoyo de tu parte, estás dejando a esa persona especial escapar sin ninguna razón aparente, ponle más atención.

ESCORPIO

Por causas de fuerza mayor tendrás que cancelar un viaje que se realizaba en próximas semanas, pero no deberás desanimarte, ya que llegarán momentos muy gatos los cuales pasarás con tu familia y amigos. Si tienes una oferta de trabajo en otra ciudad es mejor que consideres el día de hoy las posibilidades buenas que esto te puede traer, podrías poner todo en una balanza. El amor está muy bien, por lo que aprovecha de estar más con la persona que amas.

SAGITARIO

Para no caer en el aburrimiento con tu pareja, deberás explorar otras cosas dentro de la relación, teniendo algunos jugueteos o algunas dinámicas que enciendan nuevamente la llama de la pasión y del amor, por lo que este día estarás con mucha imaginación. Tienes la capacidad de ver las cosas desde un buen punto de vista, por lo que si te encargan un trabajo un tanto tedioso el día de hoy, podrás hacerlo de la forma más divertida y excitante. Debes comenzar a practicar algún deporte que incentive tu parte competitiva.

CAPRICORNIO

Quieres tener un día lleno de diversión junto a amigos o pareja; sin embargo, las responsabilidades en el trabajo no te dejan; no deberás mortificarte, ya que dicho esfuerzo te brindará frutos a corto plazo en lo profesional y económico. Una persona muy importante para ti te hará un comentario que quizás te parezcas malo, pero luego de pensarlo un momento te darás cuenta de que estaba haciéndolo con sus mejores intenciones. Tienes una buena oportunidad de disfrutar con una persona especial el día de hoy, pero recuerda que tienes obligaciones que cumplir al otro día.

ACUARIO

Estarás muy estresado durante este día debido a que se te ha secado la imaginación, por lo que deberás despejarte y buscar algunos pasatiempos o lugares que te inspiren como una caminata al parque o tomar en cuenta algún hobbie. No está ahora en tus manos la decisión de volver con una persona que quieres aún, ya has dado todo de ti, por lo que ahora deberás esperar por su respuesta, si resulta negativa o si no vuelves a saber del ser amado por unos días.

PISCIS

Si empiezas una cosa deber terminarla y no dejarla incompleta, pues dicha situación podría traerte huecos emocionales de los cuales en un futuro próximo te causarán estragos. Una persona que no ves hace tiempo y con la que mantienes una deuda llegará a cobrarte el día de hoy, si tienes consciencia de ello, es mejor que le des lo que te está pidiendo, no te gustaría que esto te pasara a ti. Tienes una forma muy buena para trabajar, pero últimamente se ha visto un poco inferior debido a las cosas que tienes en mente, debes concentrarte más en lo que debes hacer.